Виїзд з України заборонять ще одній категорії українців

Кордон / dpsu.gov.ua

В Україні можуть заборонити деяким громадянам виїжджати за кордон.

Як повідомляється в законопроекті на сайті Верховної Ради, заборона може стосуватися тих українців, у яких є доступ до державної таємниці.

Так, на час дії воєнного стану пропонується обмежити виїзд за межі території України громадянам, яким був наданий допуск і доступ до державної таємниці. При цьому вони зможуть виїхати за кордон для службових відряджень.

У пояснювальній записці зазначається, що до держтаємниці може бути віднесена інформація у сферах:

оборони;

економіки,

науки і техніки;

зовнішніх відносин;

державної безпеки та охорони правопорядку.

Зазначається, що люди, які володіють такою інформацією, викликають значний інтерес у ворога, а тому потребують посиленої охорони з боку держави.

У Раді вважають, що, виїжджаючи за кордон, такі люди стають легкою здобиччю російських спецслужб, які мають розгалужену мережу агентів у більшості країн світу.

Але громадяни можуть виїжджати до країн, з якими Україна має міжнародні договори, у складі урядової або парламентської делегації. В такому випадку безпечне перебування для них гарантується тією державою, яка приймає таку делегацію.

читайте такожВиїзд чоловіків за кордон 2022: хто може виїхати з України під час воєнного стану

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект президента Зеленського про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Як пізніше говорив профільний заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, в Україні всерйоз думають дозволити тимчасово виїжджати за кордон тим військовозобов'язаним чоловікам, які працюють в IT-сфері

Як каже чиновник, зараз створюють і продумують механізм, який дозволить айтішникам короткострокові візити за кордон ‒ для вирішення термінових робочих питань. І з обов'язковою умовою повернення в Україну.

Читайте також: