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В Україні стався відчутний землетрус: в якому регіоні був епіцентр - деталі

Юрій Берендій
23 жовтня 2024, 23:15
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В Україні зафіксували землетрус з магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера в межах Дністровського району Чернівецької області, зазначають фахівці.
В Україні стався відчутний землетрус: в якому регіоні був епіцентр - деталі
Фахівці зафіксували відчутний землетрус з епіцентром в Україні / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

  • В Чернівецькій області зафіксовано землетрус
  • Коливання можна порівняти із рухом легкої вантажівки

23 жовтня 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці, у Дністровському районі Чернівецької області, на глибині 3 км. Про це повідомили на сторінці Центру у Facebook.

Землетрус класифіковано як відчутний.

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Зазначається, що землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера відчувається лише невеликою кількістю людей всередині приміщень, а на відкритому повітрі – лише за сприятливих умов.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Останній землетрус на території Чернівецької області було зареєстровано 22 вересня 2024 року з магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера).

Що таке землетрус

Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.

Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.

Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.

Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

Землетруси в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 вересня в Одесі відчули сильний землетрус, підземні поштовхи також зафіксували в інших частинах області. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії, з епіцентром на глибині 125 метрів. Поштовхи також відчули в Молдові.

Науковці попереджають, що Україна може потрапити в зону сейсмологічної активності і пережити землетрус магнітудою до 8 балів. Сейсмологічна зона Вранча, розташована в румунських Карпатах, може найближчими роками стати джерелом сильного землетрусу, який зачепить і територію України.

Крім того, 1 вересня в одному з регіонів України було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 за шкалою Ріхтера. За оцінками аналітиків, цей землетрус належить до категорії слабковідчутних і не становить загрози для населення. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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