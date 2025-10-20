В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

Законопроєкти №14128 і №14129 вже зареєстровано в парламенті.

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Їх планують продовжити на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Відомо, що законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті.

Глава держави пропонує продовжити воєнний стан і відповідно мобілізацію на 90 діб. Тобто з 5 листопада до лютого 2026 року.

Нардеп підкреслив, що далі законопроєкти розглянуть у Комітеті оборони та схвалять у залі Ради.

"Це буде вже 17-те голосування за ці питання у поточному скликанні", - йдеться у повідомленні.

Яким може бути завершення війни

Політолог Петро Олещук вважає, що найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни по лінії фронту з тим, що сторони готуватимуться до нового раунду війни.

"Заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії", - наголосив експерт.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни.

Видання Financial Times пише, що попри зусилля США врегулювати російсько-українську війну дипломатичним шляхом, Володимир Путін не зацікавлений у реальному та тривалому мирі. Він переконаний, що наразі має перевагу на полі бою, і тому не планує йти на жодні поступки.

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко сказав, що прогнози щодо швидкого завершення війни Росії проти України найближчим часом навряд чи заслуговують на довіру. Путін може зупинити війну лише в тому разі, якщо буде загроза його владі.

Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

