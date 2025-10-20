В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

Коротко:
- Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
- Їх планують продовжити на 90 днів
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.
Відомо, що законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті.
Глава держави пропонує продовжити воєнний стан і відповідно мобілізацію на 90 діб. Тобто з 5 листопада до лютого 2026 року.
Нардеп підкреслив, що далі законопроєкти розглянуть у Комітеті оборони та схвалять у залі Ради.
"Це буде вже 17-те голосування за ці питання у поточному скликанні", - йдеться у повідомленні.
Яким може бути завершення війни
Політолог Петро Олещук вважає, що найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни по лінії фронту з тим, що сторони готуватимуться до нового раунду війни.
"Заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії", - наголосив експерт.
Війна - останні новини України
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни.
Видання Financial Times пише, що попри зусилля США врегулювати російсько-українську війну дипломатичним шляхом, Володимир Путін не зацікавлений у реальному та тривалому мирі. Він переконаний, що наразі має перевагу на полі бою, і тому не планує йти на жодні поступки.
Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко сказав, що прогнози щодо швидкого завершення війни Росії проти України найближчим часом навряд чи заслуговують на довіру. Путін може зупинити війну лише в тому разі, якщо буде загроза його владі.
Про персону: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
