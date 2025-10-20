Рус
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

Марія Николишин
20 жовтня 2025, 11:19
484
Законопроєкти №14128 і №14129 вже зареєстровано в парламенті.
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни
Продовження воєнного стану / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Коротко:

  • Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
  • Їх планують продовжити на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Відомо, що законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті.

відео дня

Глава держави пропонує продовжити воєнний стан і відповідно мобілізацію на 90 діб. Тобто з 5 листопада до лютого 2026 року.

Нардеп підкреслив, що далі законопроєкти розглянуть у Комітеті оборони та схвалять у залі Ради.

"Це буде вже 17-те голосування за ці питання у поточному скликанні", - йдеться у повідомленні.

Яким може бути завершення війни

Політолог Петро Олещук вважає, що найімовірнішим сценарієм залишається заморожування війни по лінії фронту з тим, що сторони готуватимуться до нового раунду війни.

"Заморожування війни і початок довготривалої холодної війни між Росією та Україною, як на мене, найімовірніший сценарій. І ця холодна війна буде доти, доки якісь політичні зміни не відбудуться в самій Росії", - наголосив експерт.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни.

Видання Financial Times пише, що попри зусилля США врегулювати російсько-українську війну дипломатичним шляхом, Володимир Путін не зацікавлений у реальному та тривалому мирі. Він переконаний, що наразі має перевагу на полі бою, і тому не планує йти на жодні поступки.

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко сказав, що прогнози щодо швидкого завершення війни Росії проти України найближчим часом навряд чи заслуговують на довіру. Путін може зупинити війну лише в тому разі, якщо буде загроза його владі.

Читайте також:

Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

