Чому Путін не піде на закінчення війни - FT назвали справжню ціль Кремля в Україні

Юрій Берендій
19 жовтня 2025, 16:17
Російський диктатор Володимир Путін через власні ідеологічні переконання, не планує робити поступок у війні, ігноруючи при цьому занепад економіки Росії.
FT назвали справжню ціль Кремля у війні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі Financial Times:

  • Путін не зацікавлений в припиненні війни
  • Путін хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра І
  • Для Путіна Україні - це ідеологічне питання

Попри зусилля США врегулювати російсько-українську війну дипломатичним шляхом, Володимир Путін не зацікавлений у реальному та тривалому мирі. Він переконаний, що наразі має перевагу на полі бою, і тому не планує йти на жодні поступки. Про це повідомляє Financial Times, передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, Володимир Путін дійшов висновку, що поки має перевагу на фронті, жодні поступки йому не потрібні. Крім того, він готовий ігнорувати факт, що економіка Росії перебуває у стані занепаду і "захлинається".

Один із європейських чиновників у коментарі Financial Times зазначив, що для Путіна гроші не мають значення, адже війна проти України для нього — це насамперед питання ідеології.

За словами співрозмовника, для російського диктатора ця війна — справа його життя і спосіб залишити спадщину. Він прагне увійти в історію як "великий правитель", найкращий після Петра І. Спочатку Путін нібито розглядав можливість допомогти Трампу здобути політичну перемогу, але зрештою відмовився від цього задуму.

Джерела, наближені до силових структур, додають, що військові та спецслужби регулярно надають Путіну звіти, у яких перебільшують тактичні успіхи РФ, повідомляють про нібито великі втрати України та підкреслюють ресурсну перевагу Росії.

"Для нього все це ідеологічне питання. Він все ще вважає, що може перемогти", - сказав високопоставлений західний розвідник.

Що може змусити Путіна закінчити війну - думка експерта

Як писав Главред, прогнози про швидке завершення війни Росії проти України найближчим часом є малодостовірними. Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін зазнав серії геополітичних поразок і зараз зосередив усі зусилля на знищенні української державності. Він може припинити війну лише у разі загрози власній владі. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, додавши, що не довіряє прогнозам щодо швидкого завершення конфлікту

"Чесно кажучи, я в це не вірю. Швидше, це видають бажане за дійсне. Тому що Путін може зупинити війну тільки за однієї умови: коли в нього не залишиться іншого шляху зберегти владу. Він від нас не відчепиться, адже він поставив на карту знищення України абсолютно все", - зазначив нардеп.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський намагався переконати президента США надати Україні ракети Tomahawk, здатні значно вплинути на хід війни з Росією. Проте поїздка завершилася безрезультатно. Як відзначає The Times, після телефонної розмови з Володимиром Путіним Трамп, схоже, знову зайняв стару позицію щодо РФ.

Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер зазначив, що війна триватиме щонайменше до 2026 року.

Як повідомляє The Washington Post, російський диктатор Володимир Путін заговорив про можливі поступки у війні з Україною та нібито готовий повернути окуповані райони Херсонської та Запорізької областей.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Путін
"Дніпро теж наш": Повалій згадала українську і зробила скандальну заявуВідео

03:35

Важливе церковне свято: що не можна робити 19 жовтня

03:31

Учені попереджають: загадкова субстанція може виявитися набагато ближчою

