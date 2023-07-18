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В Україні прийняли дуже важливий закон для всіх військових: президент підписав

Марія Тупік
18 липня 2023, 20:38 оновлено 18 липня, 20:54
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Закон під час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).
Володимир Зеленський, ВСУ
Володимир Зеленський підпиав закон для ЗСУ / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ, ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон № 8339, який під час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям без спеціальної вищої освіти отримувати офіцерські звання.

Як говориться в законопроекті, даний закон дозволить під час воєнного стану призначати осіб сержантського та старшинського складу без вищої освіти на молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання.

Що важливо знати військовим

Військові повинні мати досвід бойових дій не менше півроку.

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Особа, яка претендує на офіцерське звання, не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.

Крім того, закон під час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).

Також військові, які отримали звання офіцера за своїм бойовим досвідом, але не мають відповідної освіти, повинні будуть протягом півроку після закінчення воєнного стану пройти курс військової підготовки за своїм напрямком.

Зауважимо, що до цього, щоб отримати офіцерське звання, необхідно було мати військову освіту, здобуту в профільному закладі вищої освіти. Вчитися потрібно було не менше 4 років в бакалавраті і півтора роках магістратури.

Виплати військовим 30 тисяч - що потрібно знати

Верховна Рада України 10 квітня, проголосувала за повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень.

Правки до законопроекту, якими пропонувалося повернути виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, підтримали 277 народних депутатів. Доплати повинні були повернути не тільки військовим, а й працівникам ДСНС і поліцейським.

11 квітня у Раді заблокували закон щодо виплат військовим 30 тисяч гривень.

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