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"Три важливих питання": Зеленський скликав все військове керівництво на Ставку

Марія Тупік
18 липня 2023, 14:02 оновлено 18 липня, 14:07
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На Ставці також заслухали ситуацію на полі бою від командувача ЗСУ Валерія Залужного.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський скликав Ставку / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Сьогодні, 18 липня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Повідомляється, що на Ставці розглядалося питання "зернової ініціативи".

"Питання номер один на сьогоднішній Ставці - морський експорт зерна і безпека портів. Доповідали віце-прем'єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа - логістика поставок і захист прибережного регіону", - написав президент у соцмережі.

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На засіданні Ставки заслухали доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя про боротьбу з ворожими дронами.

Крім того, представники Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки доповіли про плани противника.

На Ставці також заслухали ситуацію на полі бою від командувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутними військами Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Міністр оборони Олексій Резніков і командувач Силами логістики Олег Гуляк доповіли про динаміку поставок снарядів.

Припинення зернової угоди - що відомо

17 липня прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернового договору" фактично припинені.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб угода тривала. Він планує обговорити ініціативу на зустрічі з диктатором у серпні.

17 липня президент України Володимир Зеленський відреагував на вихід Росії з "зернової угоди" 17 липня.

За словами Зеленського, існувало два договори: один - між ООН, Туреччиною і Росією, інший - між Україною, Туреччиною і ООН. Відтак, Росія зриває свої домовленості не з Україною, а з президентом Туреччини та Генсеком ООН.

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