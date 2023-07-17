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Іноземні військові бази в Україні: Резніков пропонує змінити Конституцію

Юлія Куришко
17 липня 2023, 21:25 оновлено 17 липня, 21:57
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Він запропонував доповнити статтю 17 "Про захист суверенітету і територіальної цілісності України".
Іноземні військові бази в Україні: Резніков пропонує змінити Конституцію
Резніков хоче, щоб в Україні дозволили розміщення іноземних військових баз / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що варто дозволити розміщення в Україні іноземних військових баз. Щоб це зробити необхідно змінити одну із норм Конституції.

"Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій", - вважає Резніков, передає LIGA.net.

Він запропонував доповнити статтю 17 "Про захист суверенітету і територіальної цілісності України" тезою, що наша держава самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

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"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", - пояснив очільник Міноборони.

Нагадаємо, що Резніков розкрив дату наступного Рамштайну-14. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 14-те засідання у форматі Рамштайн відбудеться у вівторок 18 липня.

Росія може помститись за Кримський міст масштабною атакою. Незважаючи на те, що Україна не підтвердила та не спростувала своєї причетності до чергового удару по Кримському мосту, однак росіяни будуть звинувачувати українців, вважає експерт.

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