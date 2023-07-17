Іноземні військові бази в Україні: Резніков пропонує змінити Конституцію

Він запропонував доповнити статтю 17 "Про захист суверенітету і територіальної цілісності України".

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Резніков хоче, щоб в Україні дозволили розміщення іноземних військових баз / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що варто дозволити розміщення в Україні іноземних військових баз. Щоб це зробити необхідно змінити одну із норм Конституції.

"Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій", - вважає Резніков, передає LIGA.net.

Він запропонував доповнити статтю 17 "Про захист суверенітету і територіальної цілісності України" тезою, що наша держава самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

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"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", - пояснив очільник Міноборони.

Нагадаємо, що Резніков розкрив дату наступного Рамштайну-14. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 14-те засідання у форматі Рамштайн відбудеться у вівторок 18 липня.

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