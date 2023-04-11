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Виплати військовим 30 тисяч гривень: у Раді заблокували закон

Марія Тупік
11 квітня 2023, 22:38 оновлено 11 квітня, 22:41
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Ініціатором проекту постанови є депутат від Партії "Голос", секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль.
Виплати військовим
Виплати військовим / УНІАН

До Верховної Ради внесли проект постанови, який тимчасово блокує повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, проектом постанови пропонується скасувати рішення нардепів, які 10 квітня, схвалили повернення виплат 30 тисяч гривень для військових в тилу.

Поки таку ініціативу не розглянуть парламентарі, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не зможе підписати закон про повернення виплат і, відповідно, він не вступить в дію.

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Хто "заблокував" закон

Ініціатором проекту постанови є депутат від Партії "Голос", секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль.

Виплати військовим 30 тисяч - що потрібно знати

Нагадаємо, Верховна Рада України 10 квітня, проголосувала за повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень.

Правки до законопроекту, якими пропонувалося повернути виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, підтримали 277 народних депутатів. Доплати повинні були повернути не тільки військовим, а й працівникам ДСНС і поліцейським.

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