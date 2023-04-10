Виплати 30 тисяч гривень військовим знову повернули: всі подробиці

Депутати проголосували за повернення військових доплат. Гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

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Виплати військовим / УНІАН, 10 гірничо-штурмова Бригада

Верховна Рада України в понеділок, 10 квітня, проголосувала за повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Правки в законопроект, якими пропонувалося повернути виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, підтримали депутати.

За проголосували 277 народних депутатів.

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Кому повернуть доплати 30 тисяч гривень

За словами Гончаренка, доплати будуть діяти до кінця періоду воєнного стану.

"Важливо! Доплати повернули не тільки військовим, а й працівникам ДСНС і поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Домоглися цього!",- зазначив Гончаренко.

Звідки візьмуть гроші на виплати військовим

Нардеп Дмитро Разумков додав, що гроші військовим направлять за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Для того, щоб зміни вступили в силу, їх повинен затвердити глава Ради Руслан Стефанчук і президент України Володимир Зеленський.

Виплати українським військовим

З початку російського вторгнення, 24 лютого, крім основного щомісячного забезпечення, військовослужбовці та співробітники інших силових і відомств безпеки отримували ще й додаткові виплати.

30 тисяч гривень виплачували всім військовим (крім строкової служби), а до 100 тисяч гривень надбавки на місяць виплачували бійцям, які безпосередньо брали участь у бойових зіткненнях на передовій.

Проте з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

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