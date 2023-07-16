Інструктори із ФРН здивували наповал українських військових своєю дивною порадою

Німецькі інструктори порадили українським захисникам "просто об'їхати" мінні поля, які заважають контрнаступу.

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Танкіст ЗСУ здивувався пораді інструкторів із ФРН / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скріншот

Український наступ стикається з певними труднощами через наявність мінних полів, які розставили російські окупаційні війська. Німецькі інструктори не вигадали нічого кращого, аніж порадити українським захисникам "об'їхати" мінні поля. Така відповідь дуже здивувала танкістів ЗСУ. Про це йдеться в сюжеті німецького телеканалу Welt.

Так, у відеоролику українські танкісти запитали у німецьких інструкторів, що робити, якщо на їхньому шляху знаходиться мінне поле. У відповідь інструктори заявили, що їх можна "просто об'їжджати" замість розмінування.

Як йдеться у сюжеті, у німців на картах вказані мінні поля розміром 100х200 метрів. Проте насправді в Україні протяжність мінних полів складає цілі гектари.

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"У нас такого немає. У нас гектари цих мінних полів, розумієте?" - відповів український танкіст.

Контрнаступ ЗСУ сповільнився через мінні поля

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мінні поля - найбільша перешкода для контрнаступу. Він розповів, що створені російськими окупантами щільні мінні поля загальною довжиною від 5 до 16 кілометрів змусили українських військових змінити стратегію контрнаступу. Замість того, щоб прориватися на бойових машинах піхоти і танках, підрозділи українських воїнів тепер просуваються вперед здебільшого пішки.

Нещодавно у WSJ дізналися, як йде наступ ЗСУ. За даними американських журналістів, контрнаступ сил оборони України сповільнюється через те, що окупаційні війська Росії серйозно замінували захоплені території і збудували потужну систему укріплень. Щоб взяти під контроль такі позиції, ЗСУ потрібно накрити їх потужним артилерійським вогнем, далі просунутися на бронетехніці і задіяти піхоту. Але нестача танків та іншої броньованої техніки ускладнює завдання.

Як зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Збройні сили України роблять унікальні військові операції задля звільнення захоплених територій. Але, на його думку, для подальшого просування українських військ потрібно більше озброєнь.

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