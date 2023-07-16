Ридала навзрид і впала на коліна: син військовий раптово повернувся до мами з фронту

Чоловік вирішив зробити мамі сюрприз і приїхав з фронту прямо до неї на роботу.

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Військовий несподівано повернувся до мами з фронту / Колаж: Главред, фото: facebook / Оксана Кузів

Щодня багато сімей чекають повернення своїх рідних з фронту, адже війна змушує перебувати в болючій і тривалій розлуці. Приїзд додому - справжнє свято для людей, що чекають своїх близьких.

Так нещодавно справжній сюрприз зробив військовий, який повернувся з фронту прямо в Івано-Франківськ до своєї мами. Відео їх зворушливої зустрічі розлетілося в Мережі, його також опублікувала місцева мешканка Оксана Кузів на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік вирішив раптово приїхати до мами на роботу - на базар. Він купив величезний букет троянд, щоб порадувати маму і почав питати про вишиванки, які вона продає.

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Жінка виглянула, побачила сина і навіть не змогла нічого сказати. Вона відразу закрила обличчя руками і почала плакати, адже її найзаповітніше бажання збулося - вона побачила свого сина живим.

Військовий міцно обійняв свою рідну маму і в цей момент вона просто впала на коліна, адже навіть не могла стояти. Жінка довго обіймала свого сина і не хотіла відпускати, адже так довго не бачила його і весь час переживала про його життя і здоров'я.

"Сьогодні стала свідком неймовірно чуйної події в Івано-Франківську - зустрічі матері з сином воїном. Досі під глибоким емоційним враженням. Дай Бог, щоб кожна українська мати дочекалася сина живим", - написала жінка, яка опублікувала відео.

Дивіться відео зі зворушливою зустріччю військового зі своєю мамою:

Військовий несподівано повернувся до мами з фронту / фото: скріншот

Раніше Главред розповідав про те, як тато військовий раптово приїхав на випускний своєї дочки. Дівчинка була приємно здивована, коли дізналася, що до неї прямо на випускний з фронту приїхав ТАТО. Вона бігла до нього на підборах, міцно обняла і гірко плакала.

Також повідомлялося про те, що мама раптово повернулася до свого синочка з фронту. Її син також міцно обійняв свою рідну маму і не хотів відпускати. Він сподівався на те, що війна вже закінчилася і мама більше не поїде. Але, на жаль, це не так.

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