В Україні пропонують змінити гімн: як він звучатиме

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На сайті Верховної Ради з'явився проект закону Про внесення змін до Гімну України.

Слуги народу Іван Юнаков і Георгій Мазурашу зареєстрували законопроект 28 березня.

Депутати пропонують прибрати слова "Ще не вмерла", "Душу й тіло ми положим", "І покажем, що ми браття козацького роду ".

Як пропонують змінити Гімн України

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Гімн України

15 січня 1992 року Музична редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображення в Конституції України. Однак тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України прийняла закон "Про Державний Гімн України", запропонований Президентом Леонідом Кучмою.

Законопроектом пропонувалося затвердити як Державний гімн музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського "Ще не вмерла Україна". У той же час перша строфа гімну, за пропозицією Президента, звучала "Ще не вмерли України ні слава, ні воля".

Цей закон підтримало 334 народних депутати, проти 46 з 433 зареєстрованых для голосування. Не брали участь у голосуванні фракції Соцпартії та Компартії.

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З прийняттям цього Закону Стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду. Національний гімн на музику Вербицького отримав слова, затверджені законом.

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