В Україні пропонують змінити гімн: як він звучатиме

Депутати пропонують прибрати слова "Ще не вмерла","Душу й тіло ми положим".
На сайті Верховної Ради з'явився проект закону Про внесення змін до Гімну України.
Слуги народу Іван Юнаков і Георгій Мазурашу зареєстрували законопроект 28 березня.
Депутати пропонують прибрати слова "Ще не вмерла", "Душу й тіло ми положим", "І покажем, що ми браття козацького роду ".
Як пропонують змінити Гімн України
Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Гімн України
15 січня 1992 року Музична редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображення в Конституції України. Однак тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України прийняла закон "Про Державний Гімн України", запропонований Президентом Леонідом Кучмою.
Законопроектом пропонувалося затвердити як Державний гімн музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського "Ще не вмерла Україна". У той же час перша строфа гімну, за пропозицією Президента, звучала "Ще не вмерли України ні слава, ні воля".
Цей закон підтримало 334 народних депутати, проти 46 з 433 зареєстрованых для голосування. Не брали участь у голосуванні фракції Соцпартії та Компартії.
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З прийняттям цього Закону Стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду. Національний гімн на музику Вербицького отримав слова, затверджені законом.
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