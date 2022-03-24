Клопотенко в тексті Гімну України знайшов передбачення, яке збувається під час війни з росіянами

Клопотенко в тексті Гімну України знайшов передбачення / УНІАН

В тексті Гімну України, а саме в його повній версії, написаній колись Павлом Чубинським, відомий український кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко знайшов певного роду передбачення. І воно, на його думку, збувається прямо зараз.

Клопотенко сказав, що йдеться про версію гімну, прийняту ще Верховною Радою УРСР у 1990-му році. Тоді текст починався зі слів "Ще не вмерла Україна, і слава і воля". І складався з трьох куплетів. У другому були такі слова:

"Станемо, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє".

"Подивіться уважно на текст і вдумайтеся в кожну букву. І в першу сходинку, до того, як її змінили на "Ще не вмерла України і слава, і воля" в 2003. Це, виходить, Пророцтво, яке збувається прямо зараз. І ми з вами є його свідками", - написав Клопотенко.

Нині чинна редакція тексту гімну була затверждена Верховною Радою в 2003 році. Тепер він складається з одного куплета і формату.

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Приспів:

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду"

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