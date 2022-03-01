У Мелітополі люди співають Гімн України і лягають під техніку окупанта

Місцеві жителі вийшли на вулицю і виступили проти російської окупації.
У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі місцеві жителі вийшли на вулицю і виступили проти російської окупації.
Градждани заповнили головну площу міста і під дощем співали гімн України.
Однак пізніше приїхали орки, стріляли в повітря і розганяли мітинг. Вони намагалися проїхати на z-мобілях, але протестувальники лягали під автомобілі і не давали проїхати.
"Сегодня остро стоит вопрос по выдаче наличных денег в банкоматах и банках. К сожалению, проблема есть, занимаемся решением вопросов. Хотел бы донести ключевой месседж до центральных отделений банков и отделений финансовых учреждений: "Мелитополь не сдался, Мелитополь временно оккупирован. Тут живут жители Украины, у которых есть потребности в наличных деньгах, чтобы купить продукты", - подчеркнул мэр города Іван Федоров.
Також повідомляється, що в місті виникла проблема з доставкою молока для немовлят і молодих мам. Для того, щоб її вирішити, на території Мелітопольського молокозаводу, що в новому Мелітополі, організовано продаж молока в необмеженій кількості, але після надання документів.
Крім того, міський голова зазначив, що з сьогоднішнього дня в ЗМІ починають викладати фотографії тих, хто займався мародерством в міських магазинах.
Нагадаємо, у захопленому окупантами Мелітополі розграбовано 11 місцевих магазинів торгової мережі АТБ. Більш того, російські військові у формі обчистили Ювелірні магазини міста і магазини з одягом.
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