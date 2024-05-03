Діабет та ВІЛ - не перешкода для служби: у Міноборони пояснили нові правила мобілізації

Люди з однаковими хворобами можуть бути визнані як придатними, так і непридатними, залежно від ступеня обмеження функціональності, пояснила Оксана Сухорукова.

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Хворих на діабет і ВІЛ можуть визнати придатними до служби / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Придатними до служби в армії можуть визнати навіть тих, хто страждає на серйозні захворювання. Люди із діабетом та ВІЛ можуть служити, залежно від ступеня обмеження функціональності.Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

Сухорукова зазначила, що відповідно до нових змін законодавства, люди, які раніше були "обмежено придатними", повинні пройти повторну медкомісію. Тих, кого визнають непридатними, знімуть з військового обліку.

"Щодо людей, які отримають статус "придатний для несення служби", є нюанси. Тому що людина може бути повністю придатна або, наприклад, придатна до служби у вищих військових навчальних закладах, в медичних підрозділах, в службах забезпечення, логістики, в ТЦК", - зауважила вона. відео дня

Представниця Міноборони пояснила, що люди з однаковими захворюваннями можуть бути визнані як придатними, так і непридатними, залежно від ступеня обмеження функціональності, що визначається військово-лікарською комісією.

"Наприклад, якщо в людини була в анемнезі виразка, але вона зарубцювалася, людина себе нормально почуває, в неї повністю відтворена функціональність, то вона буде придатною. Якщо в людини є виразка, в результаті якої, наприклад, видалена частина шлунку, в людини є обмежена функціональність, то вона, скоріш за все, буде непридатною в залежності від обмеження функціональності для несення служби", - підкреслила Сухорукова.

За її словами, військово-лікарська експертиза не встановлює діагноз, оскільки це робота лікарів. Вони визначають діагноз та ступінь обмеження функціональності. Завданням ВЛК є встановити, чи придатна людина до служби, чи ні, виходячи з наявного діагнозу.

"Якщо говорити про діабет, то коли йдеться про легкий ступінь, який можна вирівнювати дієтою, способом життя, то ця людина є придатною. Якщо у людини легкий або середній ступінь діабету, то вона може бути придатна до служби в певних частинах. Якщо в людини важкий ступінь діабету, то людина є непридатною до служби", - пояснила вона.

Особи з ВІЛ також служитимуть, якщо вони є безсимптомними носіями з повною імунною компенсацією. У випадку імунної субкомпенсації, вони можуть служити в обмежених частинах. Важкий ступінь захворювання означає непридатність до служби.

"Вони є такими ж людьми як ми, вони не несуть загрозу суспільству", - підкреслила Сузорукова.

Процедура оскарження рішень ВЛК залишається чинною. Якщо військово-лікарська комісія призначає переогляд або додаткові обстеження, вони повинні проходити в іншому закладі охорони здоров'я, а не в тому, висновки якого оскаржувалися. У разі незгоди з рішенням центрального ВЛК, військовозобов'язаний має право звернутися до суду.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила його в другому читанні.

Як повідомляв Главред, статус "обмежено придатного" для військовозобов'язаних скасовують з 4 травня, далі чоловіків ділитимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Якщо військовозобов'язаний отримує повістку для поновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК, або відмовляється проходити ВЛК після прибуття, його дані передають до Національної поліції. Після цього поліція доставляє його до ТЦК для складання протоколу про адмінправопорушення, пояснив начальник служби зі зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін.

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