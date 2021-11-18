В Україні оновили зони карантину: з'явилися нові "червона" область і "жовтий" регіон

У червоній зоні відтепер 18 областей - карантин посилили у Вінницькій області.
Червона зона карантину в Україні розширилася до 18 регіонів. Наразі до неї включили Вінницьку область. Третім регіоном поповнилася жовта зона - карантин пом'якшили у Чернівецькій області.
Згідно з даними МОЗ на ранок четверга, 18 листопада, жорсткий карантин в Україні діє вже на території 18 областей. До них приєдналася Вінничина. До списку "жовтих" регіонів увійшла Чернівецька область, де пом'якшили протиепідемічні обмеження.
Регіони червоної зони
- Києва
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область
- Вінницька область
Помаранчева зона карантину в Україні
- Полтавська область
- Харківська область
- Закарпатська область
Жовта зона карантину
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
- Чернівецька область
Нагадаємо, у Львівській області планують з 22 листопада послабити карантин. Таке рішення було ухвалено обласною комісією з питань ТЕБ та НС. Відкриються дитячі садки, школи, ліцеї, училища та вузи. Педагоги, які не вакцинувалися, будуть як і раніше відсторонені від роботи.
Коронавірус в Україні
За даними на ранок четверга, 18 листопада, за минулу добу в Україні встановлено 20 591 новий випадок зараження COVID-19. Госпіталізовано 3 907 людей. Загинули 752 людини. Одужали 19 633 людини. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин в Україні. Йдеться про вимогу проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу для працівників та відвідувачів закладів у жовтій зоні.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що локдаун в Україні впроваджувати не планують. При цьому COVID-сертифікат наразі не стане в нагоді для походу до магазину.
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