В Україні оновили зони карантину: з'явилися нові "червона" область і "жовтий" регіон

Більшість областей України, як і раніше, в червоній зоні карантину / pixabay

Червона зона карантину в Україні розширилася до 18 регіонів. Наразі до неї включили Вінницьку область. Третім регіоном поповнилася жовта зона - карантин пом'якшили у Чернівецькій області.

Згідно з даними МОЗ на ранок четверга, 18 листопада, жорсткий карантин в Україні діє вже на території 18 областей. До них приєдналася Вінничина. До списку "жовтих" регіонів увійшла Чернівецька область, де пом'якшили протиепідемічні обмеження.

Регіони червоної зони

Києва

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Черкаська область

Вінницька область

Помаранчева зона карантину в Україні

Полтавська область

Харківська область

Закарпатська область

Жовта зона карантину

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Нагадаємо, у Львівській області планують з 22 листопада послабити карантин. Таке рішення було ухвалено обласною комісією з питань ТЕБ та НС. Відкриються дитячі садки, школи, ліцеї, училища та вузи. Педагоги, які не вакцинувалися, будуть як і раніше відсторонені від роботи.

Коронавірус в Україні

За даними на ранок четверга, 18 листопада, за минулу добу в Україні встановлено 20 591 новий випадок зараження COVID-19. Госпіталізовано 3 907 людей. Загинули 752 людини. Одужали 19 633 людини. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин в Україні. Йдеться про вимогу проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу для працівників та відвідувачів закладів у жовтій зоні.

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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що локдаун в Україні впроваджувати не планують. При цьому COVID-сертифікат наразі не стане в нагоді для походу до магазину.

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