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В Україні оновили зони карантину: з'явилися нові "червона" область і "жовтий" регіон

18 листопада 2021, 10:26

У червоній зоні відтепер 18 областей - карантин посилили у Вінницькій області.

карантин
Більшість областей України, як і раніше, в червоній зоні карантину / pixabay

Червона зона карантину в Україні розширилася до 18 регіонів. Наразі до неї включили Вінницьку область. Третім регіоном поповнилася жовта зона - карантин пом'якшили у Чернівецькій області.

Згідно з даними МОЗ на ранок четверга, 18 листопада, жорсткий карантин в Україні діє вже на території 18 областей. До них приєдналася Вінничина. До списку "жовтих" регіонів увійшла Чернівецька область, де пом'якшили протиепідемічні обмеження.

Регіони червоної зони

  • Києва
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область
  • Черкаська область
  • Вінницька область

Помаранчева зона карантину в Україні

  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Закарпатська область

Жовта зона карантину

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Чернівецька область

Нагадаємо, у Львівській області планують з 22 листопада послабити карантин. Таке рішення було ухвалено обласною комісією з питань ТЕБ та НС. Відкриються дитячі садки, школи, ліцеї, училища та вузи. Педагоги, які не вакцинувалися, будуть як і раніше відсторонені від роботи.

Коронавірус в Україні

За даними на ранок четверга, 18 листопада, за минулу добу в Україні встановлено 20 591 новий випадок зараження COVID-19. Госпіталізовано 3 907 людей. Загинули 752 людини. Одужали 19 633 людини. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин в Україні. Йдеться про вимогу проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу для працівників та відвідувачів закладів у жовтій зоні.

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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що локдаун в Україні впроваджувати не планують. При цьому COVID-сертифікат наразі не стане в нагоді для походу до магазину.

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