Вакцинація стане обов'язковою: у МОЗ хочуть посилити правила карантину для "жовтої" зони

Віктор Ляшко анонсував нові правила карантину / скріншот

В Україні в "жовтій" зоні незабаром посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації для роботи закладів.

Міністерство охорони здоров'я працює над змінами в постанові про адаптивний карантин, повідомив Віктор Ляшко на брифінгу 17 листопада.

"Зараз Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників, так і для відвідувачів", – заявив глава МОЗ.

Ляшко також закликав сімейних лікарів активніше спілкуватися з людьми, з якими підписали декларацію, нагадувати про необхідність вакцинації та отримання другої дози вакцини найближчим часом.

читайте такожНовий рік у "червоній" зоні: Кузін оцінив шанси послаблення карантину на свята в УкраїніЗазначимо, на сьогоднішній день в "жовтій" зоні знаходиться дві області - Закарпатська та Кіровоградська. У ній covid-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ або масових заходів не обов'язкові. Такі обмеження діють в "червоній" зоні.

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Станом на 16 листопада в "червоній" зоні карантину знаходяться 18 регіонів України. У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.

У Київській школі економіки вважають, що вийти з "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

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