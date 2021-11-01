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У транспорт - за COVID-сертифікатами: як Київ перейшов у "червону зону" карантину

1 листопада 2021, 09:06
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Вранці в Києві поїздки в громадському транспорті виявилися доступні для всіх пасажирів.

Транспорт
У Києві змінили умови роботи громадського транспорту / УНІАН

З понеділка, 1 листопада, в Києві посилили правила проїзду в громадському транспорті у зв'язку з переходом столиці в "червону зону" карантинних обмежень.

Раніше столичні чиновники говорили про те, що в громадському транспорті планується організувати спеціальні патрулі, які перевірятимуть документи, з якими дозволено проїзд. Як пише Сьогодні, вранці в Києві поїздки в громадському транспорті виявилися доступні для всіх пасажирів.

Як працює метро і наземний транспорт у Києві

Журналісти побували на лінії швидкісного трамвая, що курсує з Борщагівки до Центрального залізничного вокзалу, де їхали всі бажаючі. У салоні були не тільки пасажири, що сидять, а й ті, кому не вистачило місця.

Біля станції метро Вокзальна зібралося кілька сотень людей: коли відкрили двері станції, народ хлинув до ескалатора. Одна з пенсіонерок, пройшовши турнікет, перехрестилася і бадьоро забігла на ескалатор, але постійно озиралася.

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Перевірка документів у транспорті: що відомо

Уточнюється, що на пересадочній станції Майдан Незалежності поки також ніхто не перевіряв документи. Не виключено, що перевірки можуть початися в годину пік.

Автори матеріалу додали, що атобуси, тролейбуси, маршрутки - в них посадка пасажирів станом на ранок понеділка працювала в звичайному режимі. Але в деяких маршрутках є оголошення-попередження про те, що з 1 листопада у пасажирів повинні бути при собі документи, що підтверджують COVID-безпеку.

Як уточнює Тelegram-канал Pavlovskynews, COVID-документи не перевірятимуть на вході в транспорт, але за їх наявністю вибірково стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Штраф за порушення від 17 тис.грн.

Журналісти поки не помітили патрулі в метро і про "червону" зону нагадують тільки розклеєні біля входу в метро нові правила.

Київ скували пробки 1 листопада

Звернімо увагу, що вранці в понеділок на вулицях Києва утворилися пробки.

Утруднено проїзд авто на проспекті Романа Шухевича, Північному мосту, вул. Братиславська, бульварі Перова, а також між станціями метро Чернігівська та Лівобережна. Утруднений проїзд на Софіївській Борщагівці та Кільцевій дорозі. Водії стоять у пробці на вулиці Вадима Гетьмана, поблизу метро Сирець та на проспекті Леся Курбаса. Великі затори утворилися і в центрі Києва.

Ресурс Київ оперативний уточнює, що багато пасажирів залишають громадський транспорт і навіть таксі і йдуть пішки.

читайте такожЛокдаун у Києві з 1 листопада: Кличко оголосив про рейди в транспорті і пригрозив штрафами

Київ у "червоній зоні" карантину

Нагадаємо, з півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. Відсьогодні у столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.

"Червона" зона карантину

Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.

Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.

У "червоній" зоні карантину заборонені:

  • робота громадського транспорту;
  • відвідування освітніх установ;
  • робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
  • планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, установ культури;
  • прийом нових змін в дитячих таборах;
  • не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;

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