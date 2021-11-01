У транспорт - за COVID-сертифікатами: як Київ перейшов у "червону зону" карантину

У Києві змінили умови роботи громадського транспорту / УНІАН

З понеділка, 1 листопада, в Києві посилили правила проїзду в громадському транспорті у зв'язку з переходом столиці в "червону зону" карантинних обмежень.

Раніше столичні чиновники говорили про те, що в громадському транспорті планується організувати спеціальні патрулі, які перевірятимуть документи, з якими дозволено проїзд. Як пише Сьогодні, вранці в Києві поїздки в громадському транспорті виявилися доступні для всіх пасажирів.

Як працює метро і наземний транспорт у Києві

Журналісти побували на лінії швидкісного трамвая, що курсує з Борщагівки до Центрального залізничного вокзалу, де їхали всі бажаючі. У салоні були не тільки пасажири, що сидять, а й ті, кому не вистачило місця.

Біля станції метро Вокзальна зібралося кілька сотень людей: коли відкрили двері станції, народ хлинув до ескалатора. Одна з пенсіонерок, пройшовши турнікет, перехрестилася і бадьоро забігла на ескалатор, але постійно озиралася.

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Перевірка документів у транспорті: що відомо

Уточнюється, що на пересадочній станції Майдан Незалежності поки також ніхто не перевіряв документи. Не виключено, що перевірки можуть початися в годину пік.

Автори матеріалу додали, що атобуси, тролейбуси, маршрутки - в них посадка пасажирів станом на ранок понеділка працювала в звичайному режимі. Але в деяких маршрутках є оголошення-попередження про те, що з 1 листопада у пасажирів повинні бути при собі документи, що підтверджують COVID-безпеку.

Як уточнює Тelegram-канал Pavlovskynews, COVID-документи не перевірятимуть на вході в транспорт, але за їх наявністю вибірково стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Штраф за порушення від 17 тис.грн.

Журналісти поки не помітили патрулі в метро і про "червону" зону нагадують тільки розклеєні біля входу в метро нові правила.

Київ скували пробки 1 листопада

Звернімо увагу, що вранці в понеділок на вулицях Києва утворилися пробки.

Утруднено проїзд авто на проспекті Романа Шухевича, Північному мосту, вул. Братиславська, бульварі Перова, а також між станціями метро Чернігівська та Лівобережна. Утруднений проїзд на Софіївській Борщагівці та Кільцевій дорозі. Водії стоять у пробці на вулиці Вадима Гетьмана, поблизу метро Сирець та на проспекті Леся Курбаса. Великі затори утворилися і в центрі Києва.

Ресурс Київ оперативний уточнює, що багато пасажирів залишають громадський транспорт і навіть таксі і йдуть пішки.

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Київ у "червоній зоні" карантину

Нагадаємо, з півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. Відсьогодні у столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.