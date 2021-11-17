У магазин за продуктами з COVID-сертифікатом і локдаун: у МОЗ пояснили ситуацію з карантином

У магазини в Україні поки що пускатимуть без COVID-сертифікатів / УНІАН

Влада наразі не має наміру запускати локдаун в Україні по всій країні. Поки що в червоній зоні тільки 17 регіонів, і не виключено, що карантин посилять ще в 2-3 областях. Для походів до продуктових магазинів COVID-сертифікат вакцинації наразі не потрібен. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У інтерв'ю Сьогодні він розповів про те, що зараз держава не планує впроваджувати посилений карантин по всій території України. Обмеження, як і раніше, діятимуть точково.читайте такожУ поліції розповіли, чи перевіряють наявність COVID-сертифікатів на вулиці

"Поки що не розглядаємо такого формату. 17 регіонів наразі знаходяться в червоній зоні. Можливо, такими стануть ще 2-3 області", - сказав Кузін.

Також він додав, що заходи, за яких невакцинованим українцям можуть заборонити приходити в магазини за продуктами, наразі запускати не збираються.

"Продуктові магазини зараз не розглядаються з точки зору обмежень. Це пов'язано з тим, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як і аптек, не обмежується навіть у червоній зоні", - підкреслив Ігор Кузін.

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Карантин в Україні

Кабінет міністрів 11 жовтня через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 в країні, ухвалив рішення про зміну правил міжрегіональних перевезень в Україні. З 21 жовтня для того щоб відправитися до регіону з червоним, помаранчевим або жовтими епідемічним режимом, треба пред'явити сертифікат вакцинації від коронавірусу, або ж негативний тест.

З 1 листопада COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус став обов'язковим для поїздок і відвідування закладів у Києві, який з цього дня опинився в червоній зоні карантинних обмежень.

Для українців, які не зробили щеплення від коронавірусу, але перехворіли на COVID-19, з'явився сертифікат одужання. Документ, термін дії якого становить 3 місяці, можна згенерувати в застосунку Дія.