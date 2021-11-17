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Україна змінює правила карантину: кого і коли це торкнеться

17 листопада 2021, 19:10

Зміни в правилах карантину вже з 22 листопада осягнуть одну з областей.

штраф, карантин, поліція
Карантин буде ослаблений / УНІАН

У Львівській області з понеділка, 22 листопада, дещо послаблять карантин. Таке рішення прийняла Комісія ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"З 22 листопада діти повернуться в дитячі садки, школи, ліцеї, установи профтехосвіти та вузи, але невакцинованих працівників відсторонять від роботи", - сказано в повідомленні.

Щодо транспорту, то в міжміському зможуть проїхати тільки пасажири, у яких є:

  • сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від COVID-19;
  • негативний ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест;
  • довідка про одужання.

Все це перевірятимуть мобільні групи. Тому їхати без даних документів суворо заборонено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати тисячу за вакцинацію, обіцяну Зеленським.

Також стало відомо, що другу дозу антиковідного щеплення ще не отримали 600 тисяч українців.

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