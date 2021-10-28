Транспорт і кафе – тільки з ПЛР-тестом або щепленням: Кличко оголосив про жорсткий карантин у Києві

Карантин у Києві посилюється для того, щоб не допустити колапсу медичної системи - Кличко / УНІАН

У Києві з 1 листопада впроваджуються жорсткі карантинні обмеження у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Відвідувати заклади громадського харчування, спортзали та торговельно-розважальні центри можна буде тільки за наявності негативного тесту на коронавірус або сертифіката вакцинації. Такі ж вимоги відносяться і до міського транспорту. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Київський градоначальник під час свого термінового брифінгуу четвер, 28 жовтня, заявив про серйозне посилення карантину у Києві. Для того, щоб їздити у транспорті і відвідувати заклади громадського харчування, будуть потрібні або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або сертифікат вакцинації.

Що дозволять у Києві з ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом

Відвідувати заклади громадського харчування

Приходити до закладів соціального захисту

Відвідувати спортивні зали, фітнес-центри

Брати участь у масових заходах

Приходити до торговельно-розважальних центрів

Міський транспорт

Як заявив Кличко, міський транспорт у Києві працюватиме тільки за умови надання документів про проходження вакцинації або наявності негативного ПЛР-тесту.

"Громадський транспорт закривати ми не збираємося, але їздити в ньому повинні пасажири з сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом. Перевіряти документи будуть не на вході у транспорт, а вибірково, спеціальні групи правоохоронців", - сказав мер, підкресливши, що додаткові обмеження в місті впроваджуються для того, щоб не допустити колапсу медичної системи.

Київ поки що не перейшов у червону зону

Згідно з даними МОЗ, Київ продовжує перебувати в помаранчевій зоні карантинних обмежень. Втім, показники щодо поширення коронавірусу в столиці три для поспіль відповідають умовам переведення міста до червоної зони.

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При цьому у зв'язку зі складною ситуацією з COVID-19 у Києві Кличко попросив державну комісію з питань ТЕБ та НС перевести столицю до червоної зони.

"Рішення про віднесення міста чи регіону ухвалює Держкомісія. Ми звертаємось до уряду з проханням ухвалити таке рішення", - сказав мер.

Карантин у Києві

Мер Києва Віталій Кличко 21 жовтня заявляв, що столиця готується до переходу до червоної зони і посилених протиепідемічних обмежень. У місті фіксується погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

28 жовтня Кличко повідомив, що у зв'язку з посиленням карантину у Києві школи з 1 листопада будуть переведені на дистанційне навчання. Обмеження поширюються на учнів молодшої та старшої школи – з 1 по 11 клас.

У Київській міській державній адміністрації попереджали, що новий карантин у Києві стане "локдауном невакцинованих". Йдеться про те, що з обмеженнями зіткнуться ті особи, які не зробили щеплення проти COVID-19.