Коронавірус в Україні 18 листопада: понад 20 тисяч нових випадків COVID-19 та 752 смерті за добу

Коронавірус в Украні - опубліковано свіжу статистику / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 18 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 591 жителя країни. Зокрема, захворіли 1478 дітей і 377 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 907 осіб; летальних випадків - 752; одужали 19 633 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) та Полтавській (1100) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 1483 випадки;

Вінницька область - 929 випадків;

Волинська область - 685 випадків;

Дніпропетровська область - 1892 випадки;

Донецька область - 1203 випадки;

Житомирська область - 816 випадків;

Закарпатська область - 462 випадки;

Запорізька область - 1240 випадків;

Івано-Франківська область - 819 випадків;

Київська область - 976 випадків;

Кіровоградська область - 214 випадків;

Луганська область - 330 випадків;

Львівська область - 1021 випадок;

Миколаївська область - 900 випадків;

Одеська область - 1055 випадків;

Полтавська область - 1100 випадків;

Рівненська область - 656 випадків;

Сумська область - 549 випадків;

Тернопільська область - 467 випадків;

Харківська область - 759 випадків;

Херсонська область - 370 випадків;

Хмельницька область - 941 випадок;

Черкаська область - 729 випадків;

Чернівецька область - 258 випадків;

Чернігівська область - 737 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 18 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 284 008 осіб;

одужали - 2 704 21 пацієнт;

летальних випадків - 79 506;

проведено ПЛР-тестів - 15 348 780.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому число померлих за 24 години в столиці України встановило новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Коли закінчиться карантин

У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.

У Київській школі економіки вважають, що вийти з "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

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