Коронавірус в Україні 18 листопада: понад 20 тисяч нових випадків COVID-19 та 752 смерті за добу

В Україні за минулу добу виявили коронавірус у 20 591 людини. Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській області та Києві.
Станом на ранок четверга, 18 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 591 жителя країни. Зокрема, захворіли 1478 дітей і 377 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 907 осіб; летальних випадків - 752; одужали 19 633 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) та Полтавській (1100) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1483 випадки;
- Вінницька область - 929 випадків;
- Волинська область - 685 випадків;
- Дніпропетровська область - 1892 випадки;
- Донецька область - 1203 випадки;
- Житомирська область - 816 випадків;
- Закарпатська область - 462 випадки;
- Запорізька область - 1240 випадків;
- Івано-Франківська область - 819 випадків;
- Київська область - 976 випадків;
- Кіровоградська область - 214 випадків;
- Луганська область - 330 випадків;
- Львівська область - 1021 випадок;
- Миколаївська область - 900 випадків;
- Одеська область - 1055 випадків;
- Полтавська область - 1100 випадків;
- Рівненська область - 656 випадків;
- Сумська область - 549 випадків;
- Тернопільська область - 467 випадків;
- Харківська область - 759 випадків;
- Херсонська область - 370 випадків;
- Хмельницька область - 941 випадок;
- Черкаська область - 729 випадків;
- Чернівецька область - 258 випадків;
- Чернігівська область - 737 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 284 008 осіб;
- одужали - 2 704 21 пацієнт;
- летальних випадків - 79 506;
- проведено ПЛР-тестів - 15 348 780.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
Коронавірус в Києві
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому число померлих за 24 години в столиці України встановило новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Коли закінчиться карантин
У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.
У Київській школі економіки вважають, що вийти з "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.
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