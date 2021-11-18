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Коронавірус в Україні 18 листопада: понад 20 тисяч нових випадків COVID-19 та 752 смерті за добу

18 листопада 2021, 08:23
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В Україні за минулу добу виявили коронавірус у 20 591 людини. Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській області та Києві.

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Коронавірус в Украні - опубліковано свіжу статистику / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 18 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 591 жителя країни. Зокрема, захворіли 1478 дітей і 377 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 907 осіб; летальних випадків - 752; одужали 19 633 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у м. Київ (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) та Полтавській (1100) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1483 випадки;
  • Вінницька область - 929 випадків;
  • Волинська область - 685 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1892 випадки;
  • Донецька область - 1203 випадки;
  • Житомирська область - 816 випадків;
  • Закарпатська область - 462 випадки;
  • Запорізька область - 1240 випадків;
  • Івано-Франківська область - 819 випадків;
  • Київська область - 976 випадків;
  • Кіровоградська область - 214 випадків;
  • Луганська область - 330 випадків;
  • Львівська область - 1021 випадок;
  • Миколаївська область - 900 випадків;
  • Одеська область - 1055 випадків;
  • Полтавська область - 1100 випадків;
  • Рівненська область - 656 випадків;
  • Сумська область - 549 випадків;
  • Тернопільська область - 467 випадків;
  • Харківська область - 759 випадків;
  • Херсонська область - 370 випадків;
  • Хмельницька область - 941 випадок;
  • Черкаська область - 729 випадків;
  • Чернівецька область - 258 випадків;
  • Чернігівська область - 737 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні - статистика на ранок 18 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 284 008 осіб;
  • одужали - 2 704 21 пацієнт;
  • летальних випадків - 79 506;
  • проведено ПЛР-тестів - 15 348 780.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві виявили у 1740 осіб. При цьому число померлих за 24 години в столиці України встановило новий антирекорд. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості смертей ще не було за весь час пандемії.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Коли закінчиться карантин

У Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, що орієнтовно з наступного тижня карантин поступово почнуть послаблювати.

У Київській школі економіки вважають, що вийти з "червоної" зони можуть чотири регіони - Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

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