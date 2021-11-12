Новий рік у "червоній" зоні: Кузін оцінив шанси послаблення карантину на свята в Україні

Головний санлікар України розповів, від чого залежатиме таке рішення.
Головний санітарний лікар України та заступник голови МОЗ ігор Кузін не виключив, що в деяких регіонах країни карантинні обмеження можуть послабити до Нового року.
Темп виходу кожної області з червоної зони залежить від кожного громадянина України, пояснив Кузін в коментарі "НВ".
"Від рівня дотримання протиепідемічних вимог, рівня вакцинації, дуже багатьох інших факторів. При дотриманні всіх вимог сподіваємося, що є шанси нинішній Новий рік провести не в червоній зоні", - заступник голови МОЗ.
Карантин в Україні
В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 досягають максимальних показників. Все більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Між тим в НАН запевняють, що Україна пройшла пік захворюваності коронавірусом, але кількість смертей ще зростатиме. За даними вчених, зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.
Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.
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