В Україні змінюють роботу ППО: Зеленський розповів, що Росія змінила тактику бою

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті станом на 14 листопада 2023 року.

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Сьогодні, 14 листопада, Володимир Зеленський повідомив про ситуацію з постачанням боєприпасів, ракет, техніки. Також він розповів про ситуацію на фронті.

За словами Зеленського, військові на сході України повідомляють про те, що на Авдіївському, Куп'янському та Донецькому напрямку значно збільшилася кількість ворожих штурмів. Також окупанти продовжують спроби помсти звільненому Херсону і обстрілюють місто без будь-якої військової необхідності. З цієї причини ставкою було прийнято рішення про суттєве підкріплення оборонної спроможності в розвідувальної, контрбатарейної, радіоелектронної та протиповітряної боротьби.

Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції і не припиняють наступальних операцій, - підсумував Зеленський. відео дня

Крім цього, президент України повідомив про те, що військові аналізують і помічають зміну ворожих тактик у застосуванні БПЛА, у зв'язку з чим в Україні вносять корективи в роботу ППО.

Також стало відомо, що Україні вдається утримувати позитивну динаміку в роботі "зернового коридору". На даний момент вдалося відвантажити вже близько 4 мільйонів тонн вантажу.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті / скріншот телеграм Володимир Зеленський

Нагадаємо, українські захисники відвоювали вже майже 50% окупованих росіянами територій з початку війни. Однак контрнаступ триває, ВСУ закріпилися на лівому березі Дніпра. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також, президент Володимир Зеленський заявив про те, що в Україні відразу на декількох напрямках склалася найбільш складна обстановка. При цьому, ВСУ знає, як відповідати не тільки на землі, але і в Чорному морі.

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