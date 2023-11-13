Розвідка дізналася плани РФ: Зеленський розповів про підготовку потужної відповіді ворогу

На декількох напрямках склалася найбільш складна обстановка, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський назвав "гарячі" ділянки на фронті / Колаж: Главред, Фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України , president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що в Україні відразу на декількох напрямках склалася найбільш складна обстановка.

"Авдіївка, Мар'їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Куп'янськ, Запоріжжя, Херсонщина - на кожному з цих напрямків складно", - підкреслив він в ході відеозвернення.

Глава держави уточнив, що в понеділок заслухав доповіді керівників військової розвідки Кирила Буданова і зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

відео дня

"Україна знає і буде знати, що готує ворог і як відповідати правильно, потужно, як на землі, так і в Чорному морі", - зазначив він.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У свою чергу головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив про те, що Авдіївський, Куп'янський і Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими.

"Детально розповів про обстановку на фронті. Авдіївський, Куп'янський і Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована. Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальних дій на певних напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. З генералом Брауном також обговорили наші плани на зимовий період і окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Насамперед йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА", - написав Залужний у своєму Телеграм-каналі за підсумками телефонних переговорів з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Крім того, генерали обговорили питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.

Залужний також висловив подяку американським партнерам за підтримку і допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

Війна в Україні

Раніше Зеленський пообіцяв відповідь за удари РФ по Херсонщині. Сили оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону, заявив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський провів важливе засідання Ставки. Розглянуто стратегію деокупації захопленої РФ території та конкретні кроки для її втілення.

Як повідомлялося раніше, на ставці у Зеленського говорили про Авдіївку та Куп'янськ. Президент Володимир Зеленський провів важливу Ставку з керівниками силових структур, в рамках якої обговорювалися ключові питання війни з Росією.

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