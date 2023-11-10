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Звільнення окупованих територій: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Олексій Тесля
10 листопада 2023, 16:42
Розглянуто стратегію деокупації захопленої РФ території та конкретні кроки для її втілення.
Зеленський
Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж: Главред, Фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили військовий бюджет на 2024 рік, звіти про поточну ситуацію на ключових напрямках фронту та ухвалили конкретні рішення щодо захисту Херсона.

"Важлива Ставка. Стратегічне бачення деокупації нашої землі та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій. Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки", - написав Зеленський в Telegram.

Крім того, на Ставці заслухані звіти від командувачів про поточну ситуацію на декількох напрямках:

відео дня
  • Куп'янському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мелітопольському;
  • на лівобережжі Херсонської області.

"Конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки", - наголосив Зеленський.

Також на Ставці була окрема доповідь щодо евакуації громадян України та країн-партнерів із сектору Гази.

"Робота триває", - підсумував президент.

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/ Скріншот

Ситуація на фронті

Раніше в розвідці Естонії дали тривожний прогноз. Найбільш інтенсивні бої тривали в Донецькій і Луганській областях, розповіли в розвідувальному центрі Сил оборони Естонії. При цьому не виключається, що ситуація, що склалася на фронті може призвести до "падіння Авдіївки".

Нагадаємо, раніше на Ставці у Зеленського говорили про Авдіївку та Куп'янськ. Президент Володимир Зеленський провів важливу Ставку з керівниками силових структур, в рамках якої обговорювалися ключові питання війни з Росією.

Як заявив раніше заявив уомандувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом. За словами Сирського, російські загарбники постійно атакують позиції сил оборони України і намагаються зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку.

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Володимир Зеленський ставка війна Росії та України
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