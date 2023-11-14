ЗСУ на Лівобережжі, скоро перелом: у Зеленського назвали вирішальний рік у війні

Контрнаступ триває, ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра, підкреслив Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак розповів про швидкий перелом у війні / Колаж: Главред, Фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України , president.gov.ua

Українські захисники відвоювали вже майже 50% окупованих росіянами територій з початку війни, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У той же час військо ворога збільшилося втричі, тому підтримка союзників важлива, як ніколи, підкреслив він в ході зустрічі у Вашингтоні, де обговорювалася ситуація на полі бою, повідомляє прес-служба ОП.

"Українська армія відвоювала вже майже 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії", – йдеться в повідомленні ОП.

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Глава ОП пояснив, що тому Україна потребує збереження міжнародної підтримки.

"Вже два роки Україна протистоїть агресору. На цьому тлі ми з вами зустрічаємося у Вашингтоні і обговорюємо подальші кроки для посилення України, надання їй гарантій безпеки", – підкреслив він.

Єрмак також висловив вдячність керівництву США, Великої Британії, Німеччини та Франції за незмінну підтримку нашої держави у протистоянні агресії Росії.

Переломний етап у війні

Разом з тим Єрмак вважає, що у війні наближається переломний момент. 2024 рік, на його думку, буде вирішальним.

Як пише Bloomberg, про це Єрмак заявив під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні

"Наближається переломний момент у війні. ...Наступний рік буде вирішальним", - сказав глава ОП.

Крім того, Єрмак також сказав, що контрнаступ ЗСУ триває, а українські Збройні сили закріпилися на лівому березі Дніпра.

Війна в Україні

Раніше Володимир Зеленський розповів про закінчення війни в Україні і вперше заговорив про втрати ЗСУ. Президент поділився думками з приводу перемоги над окупантами і назвав єдиний спосіб, яким може закінчитися війна.

Нагадаємо, раніше був розкритий несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

Як раніше заявив Олександр Хара, є кілька варіантів завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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