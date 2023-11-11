ЗСУ "дістануть окупанта": Зеленський пообіцяв відповідь за удари РФ по Херсонщині

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Сили оборони дадуть відповідь на обстріли російськими окупантами Херсона та області.
"Звичайно, наші сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону і селах Херсонщини. Так, як це завжди відбувається", - підкреслив він в ході свого звернення.
Глава держави підкреслив, що минулий тиждень засвідчив, що і в Чорному морі, і на території Криму, українські захисники зможуть "дістати окупанта".
"І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість!", - зазначив він.
Президент також нагадав про те, що 11 листопада – річниця визволення Херсона від російських окупантів.
Зеленський додав, що напередодні підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонщини.
Удари РФ по Херсону
Раніше повідомлялося про те, що окупанти атакували Херсон у річницю визволення міста. Російські війська вдарили по центральній частині міста. Ворожий снаряд влучив у житловий багатоквартирний будинок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти 121 раз обстріляли Херсонську область з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації. Про це повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Прокудін.
Раніше повідомлялося про те, що в результаті денного обстрілу в центральній частині Херсона загинула одна людина, двоє отримали поранення. Найбільше від ворожого вогню потерпає Херсонщина: щоденні обстріли руйнують мирні міста та села, при цьому є поранені та постраждалі.
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