ЗСУ "дістануть окупанта": Зеленський пообіцяв відповідь за удари РФ по Херсонщині

Сили оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону, заявив президент.

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Володимир Зеленський прокоментував нові обстріли Херсона / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Сили оборони дадуть відповідь на обстріли російськими окупантами Херсона та області.

"Звичайно, наші сили безпеки і оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону і селах Херсонщини. Так, як це завжди відбувається", - підкреслив він в ході свого звернення.

Глава держави підкреслив, що минулий тиждень засвідчив, що і в Чорному морі, і на території Криму, українські захисники зможуть "дістати окупанта".

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"І слава всім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість!", - зазначив він.

Президент також нагадав про те, що 11 листопада – річниця визволення Херсона від російських окупантів.

Зеленський додав, що напередодні підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися при захисті Херсонщини.

Удари РФ по Херсону

Раніше повідомлялося про те, що окупанти атакували Херсон у річницю визволення міста. Російські війська вдарили по центральній частині міста. Ворожий снаряд влучив у житловий багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти 121 раз обстріляли Херсонську область з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації. Про це повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті денного обстрілу в центральній частині Херсона загинула одна людина, двоє отримали поранення. Найбільше від ворожого вогню потерпає Херсонщина: щоденні обстріли руйнують мирні міста та села, при цьому є поранені та постраждалі.

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