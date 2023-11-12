'Вся Україна має бути зосереджена': Зеленський розповів про плани росіян

Володимир Зеленський закликав українців бути готовими до збільшення ракетних та дронових ударів. За його словами, Росія також готується до зими.

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Зеленський попередив українців про ймовірність масштабних обстрілів / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський попередив про ймовірне збільшення кількості обстрілів з боку країни-агресора Росії з настанням холодів. Про це він заявив під час свого вечірнього звернення за підсумками 12 листопада 2023 року.

"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі", - зазначив Зеленський.

За словами президента Росія також готується до зими.

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"І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів", - додає Зеленський.

Президент України також подякував усім партнерам, які допомогли Україні отримати нові системи протиповітряної оборони.

"Це різні країни: Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Британія, це Норвегія, Італія, це Румунія, це Швеція, Нідерланди, Словаччина, це Чехія, Болгарія, Польща, держави Балтії та інші країни. "Петріоти", "Насамси", "Айріси", "Рейвени", "Хоки", інші системи. Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя. І я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист", - резюмував Володимир Зеленський.

Обстріли України

Нагадаємо, що росіяни потужно вдарили по ТЕС. Внаслідок потужної атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства, повідомили в компанії ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих.

РФ готується до атаки критичної інфраструктури. Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ можуть почати обстріли критичної енергоінфраструктури України з настанням холодів.

Водночас, міністр енергетики Герман Галущенко розкрив, скільки годин українці можуть залишитися без електропостачання у найближчі місяці.

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