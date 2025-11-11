Яким буде тариф на газ з 1 грудня: українцям назвали ціну за кубометр

В компанії, яка постачає газ більшості українців, повідомили, чи зміниться тариф на газ з початку нового місяця.

Яку ціну на газ встановила компанія у перший місяць зими / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

У грудні українці платитимуть за газ майже 8 гривень за кубометр

Тариф на газ залишатиметься незмінним ще кілька місяців

Країна-агресорка Росія останнім часом посилила удари по Україні, особливо по енергетичній та газовій інфраструктурі країни. Через це експерти почали попереджати українців про можливі підняття тарифів як і на електроенергію, так і на газ.

Компанія "Нафтогаз" оприлюднила інформацію щодо того, чи зміняться тарифи на газ для побутових споживачів в останній місяць 2025 року та скільки платитимуть українці.

Яким буде тариф на газ з 1 грудня

Клієнтами "Нафтогазу" є 98% населення України, тож з першого грудня компанія постачатиме більшості побутових споживачів газ за тарифом 7,96 гривень за кубометр.

Причиною цього є продовження дії тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року у зв'язку з прийнятим мораторієм на підвищення цін на газ.

Що буде з тарифами на газ у найближчий час

Главред писав, що президент України Володимир Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів. У найближчий час уряд має ухвалити відповідну постанову. Тож населенню не доведеться платити більше.

Оплата газу в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, плату за доставку газу нараховують усім абонентам без винятку. Це стосується і пенсіонерів, незалежно від обсягів споживання.

Раніше повідомлялося, що вже з 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Попри те, що тариф найімовірніше залишиться незмінним, загальна сума у квитанції може змінитися.

Напередодні стало відомо, що найближчим часом уряд не буде підіймати тарифи на газ. Кабмін ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

