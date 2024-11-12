В Україні є дефіцит електроенергії: коли чекати відключень світла - експерт

Експерт прогнозує, що при температурі до нуля градусів відключення світла українцям не загрожують.

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Коли україцям чекати відключень світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Наразі в енергосистемі України спостерігається певний дефіцит електроенергії

Нестача покривається імпортом з інших країн

В Україні є запас електричних потужностей

В Україні помітно знизилась температура, що призвело до значного зростання споживання електроенергії. Про поточну ситуацію в енергосистемі розповів експерт з ринку нафтопродуктів та енергетичних питань Геннадій Рябцев в етері "Громадського радіо".

За словами експерта, наразі в Україні є певний дефіцит електроенергії, але для українців він не відчутний, тому що нестача покривається імпортом з інших країн.

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Крім того, в Україні зараз є резерв електричних потужностей. Також існує значний запас розподільчих потужностей, створений компанією "Укренерго", який розрахований на випадок масованих ракетних атак з боку Росії.

Рябцев пояснює, що наразі в енергосистемі не повинно виникнути проблем, що можуть призвести до відключень електроенергії.

"Наша здатність протидіяти зовнішній загрозі та відновлюватися після ударів зросла. Звісно, 100% наявність електроенергії у всіх регіонах України ніхто гарантувати не може, адже обладнання не молодшає. Тому також варто починати дбати й про власну енергетичну самодостатність", - підкреслив Геннадій Рябцев.

Черги відключень / Інфографіка: Главред

Відключення електроенергії в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у понеділок, 11 листопада, в частині України запровадили екстрені відключення світла у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці. Електроенергія зникла у восьми областях, згодом світло повернули в домівки українців.

Нагадаємо, що попри зростання споживання в усіх регіонах України через похолодання в "Міненерго" заявили, що система і надалі працюватиме стабільно, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме масованих ударів по Україні та не пошкодить суттєво енергосистему.

Нещодавно видання Politico опублікувало статтю, нібито на Україну чекає одна з найскладніших зим, коли відключення світла триватимуть по 20 годин на добу. Олександр Харченко наголосив, що ймовірність такого розвитку подій досить мала через низку факторів. Зокрема, Україна приклала чимало зусиль задля покращення захисту енергооб'єктів від можливих ворожих атак, а також підготувала аварійні бригади.

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Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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