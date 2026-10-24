У Києві пролунала стрілянина, є загиблий і поранений - що відомо

Стрілянина в Києві сталася під час конфлікту між чоловіками.

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Що відомо про стрілянину у Києві / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція Рівненької області, ua.depositphotos.com

Ключові факти:

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина

Один чоловік загинув, іншого госпіталізували

Поліція затримала стрільця

У Святошинському районі Києва конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною: один чоловік загинув, ще одного госпіталізували. Правоохоронці затримали стрільця. Про це повідомила поліція Києва.

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За попередніми даними, інцидент стався на вулиці під час суперечки між групою чоловіків. Один з учасників конфлікту застосував травматичний пістолет.

"У ході конфлікту один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів", - повідомили в поліції Києва.

Внаслідок стрілянини один із чоловіків загинув. Іншого потерпілого доправили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події.

Стрілянина в Києві - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 жовтня Нацполіція інформувала, що у приміщенні територіального центру комплектування на Печерську в Києві сталася стрілянина. У релізі Нацполіції уточнили, що внаслідок інциденту поранено шість осіб, серед яких троє поліцейських і троє військовослужбовців. За інформацією відомства, стрільця затримали на місці, постраждалих госпіталізовано і на місці працює слідчо-оперативна група для з'ясування обставин.

До цього Служба безпеки України 3 вересня повідомила, що в Києві під час невідкладних слідчих дій між співробітниками СБУ та ГУР МОУ виникла конфліктна ситуація, яка призвела до перестрілки. У заяві СБУ вказали на те, що встановлено контакти одного зі співробітників з російськими спецслужбами і що він співпрацював з ФСБ, а також на необхідність розслідування. За повідомленням спецслужби, фігурант визнав контакти з ФСБ, у його телефоні виявили листування з представником ФСБ і за даними СБУ планувалося замовлення на ліквідацію, що було своєчасно зупинено.

Пресслужба столичної поліції повідомляла, що на Оболоні в Києві 1 червня дорожній конфлікт між водіями завершився стріляниною. У повідомленні зазначили, що під час сварки один із учасників дістав пістолет і водій відкрив вогонь по опоненту. За даними слідства, нападник тричі вистрілив у бік 41-річного водія, потерпілий отримав поранення в живіт, підозрюваного затримали на дачі з вилученим пістолетом і йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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