У Києві пролунала стрілянина, є загиблий і поранений - що відомо

Ключові факти:
- У Святошинському районі Києва сталася стрілянина
- Один чоловік загинув, іншого госпіталізували
- Поліція затримала стрільця
У Святошинському районі Києва конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною: один чоловік загинув, ще одного госпіталізували. Правоохоронці затримали стрільця. Про це повідомила поліція Києва.
За попередніми даними, інцидент стався на вулиці під час суперечки між групою чоловіків. Один з учасників конфлікту застосував травматичний пістолет.
"У ході конфлікту один з них дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів у бік опонентів", - повідомили в поліції Києва.
Внаслідок стрілянини один із чоловіків загинув. Іншого потерпілого доправили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.
Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події.
Стрілянина в Києві - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 жовтня Нацполіція інформувала, що у приміщенні територіального центру комплектування на Печерську в Києві сталася стрілянина. У релізі Нацполіції уточнили, що внаслідок інциденту поранено шість осіб, серед яких троє поліцейських і троє військовослужбовців. За інформацією відомства, стрільця затримали на місці, постраждалих госпіталізовано і на місці працює слідчо-оперативна група для з'ясування обставин.
До цього Служба безпеки України 3 вересня повідомила, що в Києві під час невідкладних слідчих дій між співробітниками СБУ та ГУР МОУ виникла конфліктна ситуація, яка призвела до перестрілки. У заяві СБУ вказали на те, що встановлено контакти одного зі співробітників з російськими спецслужбами і що він співпрацював з ФСБ, а також на необхідність розслідування. За повідомленням спецслужби, фігурант визнав контакти з ФСБ, у його телефоні виявили листування з представником ФСБ і за даними СБУ планувалося замовлення на ліквідацію, що було своєчасно зупинено.
Пресслужба столичної поліції повідомляла, що на Оболоні в Києві 1 червня дорожній конфлікт між водіями завершився стріляниною. У повідомленні зазначили, що під час сварки один із учасників дістав пістолет і водій відкрив вогонь по опоненту. За даними слідства, нападник тричі вистрілив у бік 41-річного водія, потерпілий отримав поранення в живіт, підозрюваного затримали на дачі з вилученим пістолетом і йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Читайте також:
- Трамп і Маск не гарантують підтримку Україні: The Independent назвав спосіб врятувати Київ
- Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році: українців попередили про нюанс
- Starlink відновив роботу на високих швидкостях у понад 400 км/год - Міноборони
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред