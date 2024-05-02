До ТЦК більше не доведеться йти: у Міноборони розповіли, коли запрацює е-кабінет

Для оновлення даних у е-кабінеті потрібно буде завантажити мобільний додаток, пройти авторизацію і ввести свої дані, заявила Катерина Чорногоренко.

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Коли і як запрацює е-кабінет військовозобов’язаних / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Електронний кабінет військовозобов’язаного стане доступним 18 травня. Це буде мобільний застосунок, який дозволить військовозобов'язаним оновлювати свої дані дистанційно, без потреби відвідувати ТЦК та СП. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі "Радіо Свобода".

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного… Зараз цей застосунок буквально створюється і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", - заявила вона.

Черногоренко зауважила, що для оновлення даних у е-кабінеті потрібно буде завантажити мобільний додаток, пройти авторизацію і ввести свої дані. Вона нагадала, що з 18 травня, військовозобов’язані повинні будуть зареєструвати свої дані, такі як номер телефону, електронну адресу та фактичне місце проживання, через один із трьох доступних способів: у ТЦК та СП, через ЦНАП або через е-кабінет військовозобов’язаного

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"Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market… Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", - пояснила заступниця міністра оборони.

За її словами, для оновлення даних достатньо буде скористатися застосунком, без необхідності відвідувати ТЦК. Для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв'яжеться із військовозобов'язаним напряму.

"Буде можливість робити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК… Оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-закордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", - додала Черногоренко.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила його в другому читанні.

Також Кабінет міністрів України з 1 квітня 2024 року ухвалив рішення про виплату додаткової фінансової винагороди військовим у розмірі 70 тисяч гривень.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для українців.

Як повідомляв Главред, статус "обмежено придатного" для військовозобов'язаних скасовують з 4 травня, далі чоловіків ділитимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

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