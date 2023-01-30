Винищувачі Заходу на голову вище російських "сушок": Світан розповів про бойову могутність F-16

Жоден бойовий літак агресора РФ не ризикне підійти до F-16 – американський винищувач відпрацює по ньому ще під час спроби атаки, вважає Роман Світан.

Винищувач F-16 набагато краще озброєний, ніж російські бойові літаки - експерт / Колаж United States Air Force, Вікіпедія

Американський винищувач F-16 і російські бойові літаки Су-30, Су-34 і Су-35 рівні за своїми тактико-технічними даними. Однак "американець" набагато сильніший, оскільки він оснащений озброєнням НАТО. Дальність ракет винищувача в 1,5 рази вище ракет, якими споряджені літаки агресора РФ. Бойова авіація ворога не ризикне підійти до F-16 на відстань пуску своїх ракет, тому що винищувач відпрацює по ній швидше. Про це заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Су-30, Су-34 і Су-35 є основною лінійкою російських бойових літаків. Якщо говорити про ТТХ, у американських F-16 і "сушок" вони практично однакові.

"Основні винищувачі у нас - МіГ-29 і Су-27. У росіян основну лінійку представляють "сушки" - Су-30, Су-34 і Су-35. Це багатофункціональні бойові літаки. Деякі, в основному, бомбардувальники, інші більше винищувачі або багатофункціональні платформи. За своїми тактико-технічними даними – певними параметрами дальності виявлення, вагою бомбового навантаження – F-16 є приблизно таким же літаком", - зазначив Світан.

Однак, за його словами, американський винищувач на голову вище в потужності озброєнь. У ракетах, керованих бомбах, а також режимах роботи бойової машини як винищувача, так і засобу протиповітряної оборони.

"Перевага винищувача F-16 над російськими літаками в тому, що у нього на порядок краще озброєння. Ракети НАТО, носієм яких він є, на голову вище озброєнь, якими оснащені винищувачі і бомбардувальники противника. Характеристики F-16 і літаків РФ приблизно однакові, але в ракетах, керованих бомбах, режимах роботи машини як винищувача, так і ППО, у американського літака значна перевага", - пояснив експерт.

Венний льотчик-інструктор зазначив, що окупантам збивати американські винищувачі F-16 буде складно, оскільки вони обладнані системами радіоелектронної боротьби. Літак може використовувати ракети дальністю в 1,5 рази більше, ніж російські "сушки". Тому військові літаки агресора не зможуть ефективно протистояти F-16 в повітрі.

"Що стосується авіаційної складової, жоден російський літак і близько не зможе підійти до F-16 на відстань дальності пуску своєї ракети, не потрапивши під удар ракет американського винищувача. Літак може використовувати ракети, дальність яких в 1,5 рази більше, аніж в російських ракет. Західний винищувач відпрацює по них швидше, ніж вони підійдуть", - додав військовий експерт.

Також він уточнив, що у російських окупантів в цілому виникнуть складнощі в протистоянні винищувачам F-16, оскільки у них немає систем, які могли б ефективно боротися з такими бойовими літаками.

"Ефективно протидіяти певній кількості таких літаків, особливо коли вони входять до системи протиповітряної оборони і виконують бойові завдання, дуже складно. У росіян немає таких систем, які могли б комплексно вирішувати такі питання, як знищення F-16", - підкреслив Роман Світан.

Винищувачі F-16 для України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Незабаром в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться декілька тижнів на ухвалення рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають постачань винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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