УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Прощу тоді, коли їх відпою": священик у гніві розповів, як окупанти у Волновасі знищили великий храм

13 березня 2022, 05:54

Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі збудували на честь трагічно загиблих військових 51-ї окремої механізованої бригади.

Храм
Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі / скріншот з відео

Від масових обстрілів російських окупантів місто Волноваха в Донецькій області виявився практично повністю зруйнований. Дуже серйозно виявилася пошкоджена і церква Святого Миколая Чудотворця. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав священнослужитель Православної церкви України та ігумен храму Макарій дядько.

"Біль у грудях розриває серце, наповнюється злістю, спрагою знищувати ворога голими руками. Прошу у Бога здорового розуму і твердої руки. Ці москалі поранили моє серце. Прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій", – написав священик.

Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі збудували на честь військових 51-ї окремої механізованої бригади, трагічно загиблих у цьому місті з росіянами та сепаратистами у 2014 році.

"Прийшла орда з Московії в 2022-і храму не стало. Руйнувати святині, вбивати мирних жителів, стріляти по школах, дитсадках і пологових будинках – це той край, за межею якого не залишилося нічого людського. Але ми переконані, що ворог буде переможений!", ‒ з гіркотою підсумував Дядюсь.

читайте також"Трупів нереально багато": знищених в Україні окупантів закопують у Білорусі

Нагадаємо, 11 березня по аеропорту в Івано-Франківську російські окупанти завдали потужного ракетного удару. Як повідомляється, наслідки попадання снарядів досить важкі.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, ворогу вдалося завдати значної шкоди.

"Інфраструктура аеропорту практично зруйнована", - повідомив він.

Через обстріли окупантів він попросив жителів, які живуть біля аеропорту, переїхати в більш безпечне місце.

Автор: Єгор Бунін
viber
новини Донецька Волноваха російське вторгнення новини України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогдні, 9 березня 2022: Дівам - недоброзичливці, Ракам - нові можливостіГороскоп на сьогдні, 9 березня 2022: Дівам - недоброзичливці, Ракам - нові можливості Гороскоп на завтра, 10 березня 2022: Ракам – велика удача, Левам - доленосна зустрічГороскоп на завтра, 10 березня 2022: Ракам – велика удача, Левам - доленосна зустріч "Ми не нападали на Україну": Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою"Ми не нападали на Україну": Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою Україну накриває потужна магнітна буря: наскільки розтягнеться і як врятуватисяУкраїну накриває потужна магнітна буря: наскільки розтягнеться і як врятуватися Переговори були складними: Кулеба розповів про результати зустрічі з ЛавровимПереговори були складними: Кулеба розповів про результати зустрічі з Лавровим

Останні новини

06:57

Звання Героя України вперше посмертно присвоєно жінці

06:56

Американці вважають Україну другом, а Росію-ворогом: соціологічне опитування

06:27

5 причин того, що війна в Україну прийшла надовгоПогляд

06:21

Вперше з початку війни у Львові пролунали вибухи

06:18

Українські селяни вкрали у окупантів снаряд і відвезли на велосипеді українським танкістамВідео

Реклама
05:58

Скадовськ - під контролем України, військові РФ вийшли з міста

05:54

"Прощу тоді, коли їх відпою": священик у гніві розповів, як окупанти у Волновасі знищили великий храм

05:24

Окупанти розстріляли колони жінок і дітей на Київщині: розвідка оприлюднила подробиці

04:49

Іран завдав ракетного удару по Іраку: атаковано консульство США, військові об'єкти, агенство новин

04:00

Офіційна дружина Путіна розповіла, як боягузливий КДБіст в обносках "зробив" їй пропозиціюВідео

03:40

"Неймовірні страждання": на Луганщині окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

02:57

Ворог отримав по зубах біля Кривого Рогу: РФ кидає в "м'ясорубку" резерви з ВДВВідео

02:46

В Україні відновлюють навчання в школах: коли йти за парти та в онлайнВідео

02:15

Стугна спалила танки та БМП з орками: під Києвом розгромлено колону окупантівВідео

01:50

В Україні заборонили експорт критично важливих продуктів: всі подробиціВідео

01:44

Знищено 4 літаки і вертольоти РФ: авіація ЗСУ "прасує" колони рашистівВідео

01:16

Зеленський жорстко відреагував на спроби окупантів провести "референдум" у ХерсоніВідео

00:53

Українського композитора врятовано від голодної смерті з підвалу у Ворзелі

00:51

Прикмети на 13 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

00:48

Війна в Україні: термінове звернення Зеленського до українцівВідео

Реклама
00:44

Як українцям платитимуть пенсії і які чекають зміни в умовах війниВідео

00:28

Чехія просить негайної допомоги від ЄС через біженців з УкраїниВідео

00:15

Путіна хочуть приперти до стінки: у Макрона розкрили деталі переговорів щодо УкраїниВідео

00:12

"Війна не закінчиться завтра": Шмигаль звернувся до українцівВідео

00:08

Названо три найбільш забобонних знака зодіаку, які вірять в прикмети і бояться накликати бідуВідео

12 березня, субота
23:54

"Моє серце болить за Україну": Ектор Хіменес-Браво допомагає українським біженцям у ВаршавіВідео

23:34

"Трупів нереально багато": знищених в Україні окупантів закопують у Білорусі

23:33

Данілов назвав країну, яка стане наступною метою Путіна після УкраїниВідео

23:14

Україна в 2022 році - приголомшливий прогноз астрологаВідео

23:00

Чим небезпечна байдужість до війни і що потрібно терміново зробити, щоб уникнути найгіршогоВідео

22:59

Українці отримають компенсацію на оплату комунальних послуг під час війниВідео

22:59

"ХНР" послали слідом за кораблем РФ: стала відома позиція ОП та облрадиВідео

22:48

Від басейну з кінотеатром до шуб з картинами: фото палацу Медведчука під КиєвомВідео

22:45

Скільки коштує орендувати житло на Закарпатті, щоб "пересидіти війну"Відео

22:29

Війна, яку розпочала Росія в Україні – найбільший провал в історіїПогляд

22:06

Війна в Україні: відомий таролог передбачив повний крах російського вторгненняВідео

21:55

Розстрілювали мирні українські міста: російських окупантів масово звільняють заднім числомВідео

21:55

Постачання потужнішого ППО: ЗМІ дізналися про плани США та ЄС щодо посилення України

21:53

Таємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиВідео

21:28

Британський таблоїд назвав найефективніший спосіб чинити тиск на ПутінаВідео

Реклама
21:27

Відповідь за бомбардування: ЗСУ розбили окупантів на Чернігівщині, йде зачисткаВідео

21:15

"Криза" і "відмазка для русофобії": українці послали Пауло Коельо слідом за російським кораблемВідео

21:00

Ліквідація Путіна та завершення війни: Кулеба закликав до "депутінізації" Росії

20:47

Задимився і впав на території РФ: ЗСУ збили ще один ворожий літакВідео

20:25

Як допомогти організму під час війни: 5 продуктів, які категорично не можна їсти при стресіВідео

20:20

США озброять Україну у війні з РФ: Байден розпорядився виділити ще $200 млнВідео

20:15

Звірячий вчинок: війська РФ розстріляли "зелений коридор", що складався з жінок і дітейВідео

19:40

Лист науковця Роалда Хоффмана на підтримку України підписали 177 Нобелівських лауреатів – Борис Ложкін

19:36

Арестович передбачив загасання бойових дій через 1-1,5 місяціВідео

19:30

Триває евакуація у Сумській та Київській областях, колона з автобусами вирушила і до Маріуполя – ОПВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти