"Прощу тоді, коли їх відпою": священик у гніві розповів, як окупанти у Волновасі знищили великий храм

Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі / скріншот з відео

Від масових обстрілів російських окупантів місто Волноваха в Донецькій області виявився практично повністю зруйнований. Дуже серйозно виявилася пошкоджена і церква Святого Миколая Чудотворця. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав священнослужитель Православної церкви України та ігумен храму Макарій дядько.

"Біль у грудях розриває серце, наповнюється злістю, спрагою знищувати ворога голими руками. Прошу у Бога здорового розуму і твердої руки. Ці москалі поранили моє серце. Прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій", – написав священик.

Храм Святого Миколая Чудотворця у Волновасі збудували на честь військових 51-ї окремої механізованої бригади, трагічно загиблих у цьому місті з росіянами та сепаратистами у 2014 році.

"Прийшла орда з Московії в 2022-і храму не стало. Руйнувати святині, вбивати мирних жителів, стріляти по школах, дитсадках і пологових будинках – це той край, за межею якого не залишилося нічого людського. Але ми переконані, що ворог буде переможений!", ‒ з гіркотою підсумував Дядюсь.

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Нагадаємо, 11 березня по аеропорту в Івано-Франківську російські окупанти завдали потужного ракетного удару. Як повідомляється, наслідки попадання снарядів досить важкі.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, ворогу вдалося завдати значної шкоди.

"Інфраструктура аеропорту практично зруйнована", - повідомив він.

Через обстріли окупантів він попросив жителів, які живуть біля аеропорту, переїхати в більш безпечне місце.