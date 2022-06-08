У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу - Зеленський

Зеленський / Офіс президента, Reuters

Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Це дуже жорстока і дуже важка битва.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, Сєвєродонецьк за підсумками цієї доби залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

"Захищаємо наші позиції і наносимо ворогові відчутні втрати. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих за цю війну. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу", - сказав глава держави.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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