Рашистів "мочать і рвуть" у пастці: в ОП розкрили хитрість ЗСУ в Сєвєродонецьку

За Сєвєродонецьк йдуть бої / Фото t.me/luhanskaVTSA

Повідомлення про "здачу" українськими захисниками Сєвєродонецька Луганської області були пасткою для російських окупантів, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Ми втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку, удавано "здавши" місто. Зараз російське командування перебуває в шоці", - написав він у Telegram.

Радник глави ОП уточнив, що ЗСУ завдали "жорсткий зустрічний контрудар і зараз мочать московських товаришів в м'ясо", незважаючи на перевагу ворога в авіації і артилерії.

"Наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири - тактичні таланти. Там дуже жорсткі бої. Російське командування зараз кидають всі наявні сили на утримання (зауважте, вже не на захоплення - на утримання!) Сєвєродонецька. Наші реально рвуть зараз противника, як леви, не дивлячись на його вогневу перевагу. З'явилися перші полонені зі складу російських військ. Але не всім так пощастило. Битва не закінчена. Наші рвуть, рвуть, рвуть", - додав Арестович.

читайте такожУ Генштабі розповіли про контрудар ЗСУ в Сєвєродонецьку

Дивіться онлайн новини Донбасу

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

Читайте ще: