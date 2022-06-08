ЗСУ відкинули ворога на Сєвєродонецькому і ще 2 напрямках: у Генштабі розповіли ситуацію на фронті

ЗСУ відкинули ворога на Сєвєродонецькому і ще 2 напрямках/ УНІАН, Reuters

Українські воїни внаслідок успішних дій на Сєвєродонецькому напрямку відкинули російських окупантів у районі села Устинівка на Луганщині. Росіяни намагалися просунутися у напрямку цього села, проте воїни ЗСУ дали їм відсіч і відтіснили загарбників.

Також українські бійці зупинили спробу окупантів провести розвідку боєм у напрямку селища міського типу Райгородок на Донеччині (Лиманський напрямок). Захисники України змусили противника відійти. Крім цього, окупантам через успішні дії ЗСУ довелося відійти на раніше займані позиції біля селища Нагірне на Донеччині, що розташоване за 20 кілометрів від Бахмута (Бахмутський напрямок). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на ранок середи, 8 червня.

"На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів", – повідомляють у Генштабі.

Також зазначається, що окупанти збільшили інтенсивність використання оперативно-тактичної та армійської авіації на Бахмутському напрямку. Низку українських населених пунктів загарбники обстріляли з мінометів, ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню (РСЗВ): Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. У районі Покровського, Відродження і Яковлівки російські окупанти завдали авіаударів вертольотами Ка-52.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська посилено обстрілювали позиції українських воїнів у районі низки населених пунктів для того, щоб ЗСУ не відвели частину своїх резервів на інші напрямки фронту. Крім цього, окупанти вдарили ракетами по місту Курахове на Донеччині, а по смт Нью-Йорк в Донецькій області завдали авіаційного удару.

Захисники України за добу відбили на Донецькому і Луганському напрямках 11 атак противника. Бійці ЗСУ на цих напрямках знищили:

3 ворожі танки,

5 артилерійських систем,

2 бойові броньовані машини (ББМ),

13 одиниць автомобільної техніки,

3 склади з боєприпасами російських окупантів,

2 безпілотники "Орлан-10".

"Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

читайте такожЧи може війна в Україні закінчитися до кінця року – відповідь військового експерта ЖдановаНа Південнобузькому напрямку окупанти ведуть позиційну оборону. Вони проводили обстріли з артилерії по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч і Тополине.

На Сіверському напрямку загарбники продовжують проводити демонстраційні заходи, щоб скувати дії українських підрозділів. На Харківському напрямку противник кинув сили на те, щоб утримати зайняті рубежі. При цьому противник мінує місцевість, щоб стримати контрнаступ українських військ.

На Слов’янському напрямку вороги ведуть штурмові дії, щоб покращити своє тактичне положення. Також російські загарбники проводять інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм, щоб не допустити проведення контрнаступу українських військ.

"На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Росія почала відводити свої війська із частини Запорізької області. Проте поки що невідомо, куди саме рухаються відведені російські сили.

Нагадаємо, українські військові за добу, 7 червня, завдали чотири удари по скупченню сил російських окупантів на Півдні України. Внаслідок цих ударів загарбники втратили кілька одиниць броньованої техніки. Також був знищений склад боєприпасів противника.

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