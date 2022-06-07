"Палять навмисне по місцях, де можуть ховатися люди": росіяни посилили наступ на Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай / Фото УНІАН, Суспільне

Окупанти щосили намагаються захопити Сєвєродонецьк і "перерізати" трасу "Лисичанськ-Бахмут".

Як передає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, обласний центр важко стримувати, але окупанти не контролюють місто.

За його словами, під щільними обстрілами окупантів постійно знаходиться Лисичанськ. Місто обстрілюється важкою зброєю великих калібрів.

"Палять навмисне по місцях, де можуть ховатися люди. Всі населені пункти щодня руйнуються ворожим вогнем. Нам потрібна далекобійна артилерія, яка зможе відкинути ворога, тоді вони не зможуть розстрілювати наші міста, а в прямому бойовому зіткненні - Росія точно програє", - заявив Гайдай.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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