"Дуже важка ситуація": що насправді відбувається в Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк / Фото t.me/serhiy_hayday

Ситуація в Сєвєродонецьку Луганської області вкрай важка. Як розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, окупанти рівняють місто з землею, але захопити його у них не вийшло.

Кілька днів тому українські спецназівці "зачистили" половину міста - у відповідь окупанти стали рівняти Сєвєродонецьк із землею авіаударами і артилерією.

На сьогоднішній день Збройні Сили України знову контролюють околицю міста, але бої тривають.

"Говорити, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого і не буде", - заявив Гайдай, передає РБК-Україна.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

Дивіться онлайн новини Донбас

Ситуація в Сєвєродонецьку

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

Читайте також: