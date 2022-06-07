"Місто розділене навпіл": влада Сєвєродонецька розповіла про жорстокі бої в місті

Аласті Сєвєродонецька розповіли про жорстокі бої в місті / колаж сайт президента України / Сергій Гайдай

Ситуація в Сєвєродонецьку стабільно важка, там тривають вуличні бої. Про це заявив керівник Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко в ефірі єдиного телемарафону.

Чиновник каже, що агресори з РФ стягнули в місто резерви, в тому числі ‒ солдатів, важке озброєння і техніку.

"Місто плюс-мінус розділене навпіл. Штурм росіян триває, успіху вони не мають. Наші хлопці закріпилися, повністю контролюють промзону, [хімічний завод ‒ "Главред"] Азот і частина житлових районів. Лисичанськ та околиці Сєвєродонецька під обстрілами, працює ворожа артилерія та авіація. У вуличних боях у окупантів немає переваги - є тільки в полях, є перевага в артилерії і авіації. У вуличних боях наші хлопці дають впевнену відповідь", - сказав Власенко.

Проте, за словами чиновника, зараз, на жаль, практично неможлива евакуація з міста мирних жителів. Зараз у Сєвєродонецьку залишаються близько 10 тисяч жителів. Причому частину окупанти зрадницьким чином депортують з тимчасово захоплених районів міста.

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Нагадаємо, раніше керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк говорив - оскільки взяти місто повністю окупанти не можуть, то вони його знищують за типом Маріуполя.

"Йдуть запеклі вуличні бої, ведеться артилерійська дуель. Ніхто не збирається залишати місто. Ворог переважає в живій силі. Вони постійно підкидають нових людей, це ускладнює ситуацію", - сказав він.

До того в Американському інституті вивчення війни говорили - наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Експерти вважають, що армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і тотальний штурм міста.

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