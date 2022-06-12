У Сєвєродонецьку нацгвардієць єдиним пострілом з "Ігли" збив російський безпілотник Орлан-10

Сєвєродонецьк зараз є однією з найгарячіших точок в Україні.
Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що український військовий зміг з першого пострілу збити російський розвідувальний безпілотник Орлан-10 в Сєвєродонецьку.
"У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10", - сказано в повідомленні Нацгвардії.
Також зазначається, що нацгвардійці спільно з ЗСУ продовжують чинити гідний опір окупантам у місті.
Варто зауважити, що Сєвєродонецьк зараз є однією з найгарячіших точок в Україні. Там постійно йдуть вуличні бої, росіяни намагаються вибити наших захисників з міста.
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Ситуація в Сєвєродонецьку
Голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк 11 червня заявив, що у Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої і постійні бомбардування.
За його словами, третину міста контролюють ЗСУ – побудована лінія оборони. У прилеглих житлових кварталах йдуть бої, українські війська намагаються витіснити загарбників.
У місті немає води і світла вже близько двох місяців.
Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 11 червня говорив, що армія України перемагає у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але ворог артилерією буквально розбирає місто. Українським військам доводиться займати нові позиції.
Згідно з даними зведення Генштаб 12 червня окупанти РФ на Сєвєродонецькому напрямку ведуть штурмові дії в Сєвєродонецьку. Успіху досягти їм не вдається. Продовжують йти бої в районі Тошківки.
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