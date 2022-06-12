У Сєвєродонецьку нацгвардієць єдиним пострілом з "Ігли" збив російський безпілотник Орлан-10

Орлан-10 / Міноборони РФ, ЗСУ

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що український військовий зміг з першого пострілу збити російський розвідувальний безпілотник Орлан-10 в Сєвєродонецьку.

"У Сєвєродонецьку нацгвардієць з першого пострілу ПЗРК "Ігла" збив російський безпілотник "Орлан-10", - сказано в повідомленні Нацгвардії.

Також зазначається, що нацгвардійці спільно з ЗСУ продовжують чинити гідний опір окупантам у місті.

Варто зауважити, що Сєвєродонецьк зараз є однією з найгарячіших точок в Україні. Там постійно йдуть вуличні бої, росіяни намагаються вибити наших захисників з міста.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк 11 червня заявив, що у Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої і постійні бомбардування.

За його словами, третину міста контролюють ЗСУ – побудована лінія оборони. У прилеглих житлових кварталах йдуть бої, українські війська намагаються витіснити загарбників.

У місті немає води і світла вже близько двох місяців.

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 11 червня говорив, що армія України перемагає у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але ворог артилерією буквально розбирає місто. Українським військам доводиться займати нові позиції.

Згідно з даними зведення Генштаб 12 червня окупанти РФ на Сєвєродонецькому напрямку ведуть штурмові дії в Сєвєродонецьку. Успіху досягти їм не вдається. Продовжують йти бої в районі Тошківки.

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