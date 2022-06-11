"Розбирають райони з Градів": Гайдай розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку

Гайдай про бої за Сєвєродонецьк / Фото: прес-служба президента

ЗСУ перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але противник артилерією буквально "розбирає" місто й укріплення, у результаті чого доводиться займати нові позиції.

"У вуличних боях, коли йде стрілецька баталія, то наші перемагають. Але, на жаль, артилерія ворога просто "розбирає" поверх за поверхом будинків, які використовуються як укриття. У цьому сенсі важко, тому що виб'ємо ворога з вулиці, вони потім починають з танків і артилерії, з Градів просто розбирати мікрорайони", - повідомив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай під час телемарафону 11 червня.

За його словами, у зв'язку з цим українським бійцям доводиться відходити на інші позиції.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Нагадаємо, раніше чиновники повідомляли про те, що російські окупанти продовжують штурмувати різні об'єкти в Сєвєродонецьку - щоб встановити повний контроль над містом і щоб заблокувати українські підрозділи в ньому.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

Як говорив радник керівник офісу президента Олексій Арестович, до того бійці групи спеціального призначення ЗСУ в Сєвєродонецьку знищили розвідувальну групу полку імені Ахмата Кадирова кадировських найманців.

"Є такий полк Ахмат. Розвідгрупу цього полку наш спецназ в Сєвєродонецьку-в нуль приділили сьогодні. Багато подій чудових відбувається", - сказав чиновник.

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