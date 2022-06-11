Генштаб: ЗСУ відбили штурми Слов'янська та Сєвєродонецька, зупинили наступ рашистів з Попасної

ЗСУ відбили ворожий штурм Сєвєродонецька / колаж сайт президента України / Сергій Гайдай

Українські бійці зуміли відбити відбили штурм рашистів на Слов'янськ і Сєвєродонецьк, а також зупинили наступ з Попасної, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ в суботу ввечері, 11 червня.

На Волинському та Поліському напрямках Білорусь здійснює приведення підрозділів до вищого ступеня бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи з прийому військовозобов'язаних.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують мінометні обстріли позицій українських військових, які розташовані в прикордонних районах.

На Харківському напрямку істотних змін не спостерігається. Війська РФ зосередили головні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Проводяться постійні обстріли позицій ЗСУ.

На Слов'янському напрямку російські військові здійснювали систематичні артилерійські обстріли. При цьому українські бійці успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, долини і Вірнопілля. Окупанти відійшли.

На Лиманському напрямку біля міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування артилерії. При цьому Росія посилює військову присутність у регіоні.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Метьолкіно, Устинівки та Тошківки.

"Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога в Сєвєродонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Крім того, ворожий штурм був успішно відбитий в районі Метьолкіного", - розповідають у Генштабі.

На Бахмутському напрямку в районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.

Ворог наступає в районі Ниркове, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій росіяни не вели.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали українські позиції в районах Добрянки, Великої Костромки, Мурав'ївки та Прибузького.

На Бессарабському напрямку істотних змін не відзначено.

Раніше повідомлялося, що весь мотострілецький підрозділ окупантів зі складу 1-го армійського корпусу в повному складі відмовився від участі в бойових діях проти Збройних сил України після того, як українські військові "покришили" їх в Харківській області.

Нагадаємо, російські загарбники вже дійшли до нового рівня деградації. Окупанти записали відео для Tik-Tok, де танцюють під пісню, яка була створена на підтримку ЗСУ.

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