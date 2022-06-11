"Попереду – важкі бої": експерт пояснив, чи стане завод Азот у Сєвєродонецьку другою Азовсталлю

Завод Азот у Сєвєродонецьку/ Telegram Луганська ОВА

У Сєвєродонецьку на Луганщині продовжуються важкі бої за місто між українськими воїнами та російськими окупантами. Захисники України нині тримають під своїм контролем промислову зону міста, завод Азот, а також частину житлових будинків.

Військовий експерт Сергій Грабський оцінив побоювання, які з’явилися серед українців, щодо того, чи не може повторитися на заводі Азот ситуація, у яку потрапили українські військові на Азовсталі в Маріуполі. За його словами, це малоймовірно, адже ситуація у Сєвєродонецьку і Лисичанську сильно відрізняється від тієї, яка була у Маріуполі. Про це експерт розповів в ефірі Радіо НВ.

"Ситуація в Сєвєродонецьку, Лисичанську кардинально відрізняється від ситуації в Маріуполі, тому що в Сєвєродонецьку ми чітко усвідомлюємо, що це є тактичні позиції наших військ і ми утримуємо їх рівно до тієї пори, допоки це буде вигідно або доцільно для нас", – зазначив військовий експерт.

Водночас він зазначив, що попереду нас чекають важкі бої, адже російські загарбники будуть здійснювати спроби оточити українські війська в районі Лисичанська і Сєвєродонецька. Він зазначив, що окупанти навіть встановили нові дати, коли вони планують це зробити – і це вже не 12 червня, а 22-ге.

Ситуація у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку Луганської області під час проведення окупантами наради у приміщенні, в якому вони перебували, прогримів вибух. Внаслідок цього російські загарбники зазнали серйозних втрат.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують стримувати наступ російських окупантів у Сєвєродонецьку. Українські військові контролюють третину міста, там продовжуються гострі вуличні бої. У місті водопостачання та електропостачання немає вже близько двох місяців.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував фейк росіян про те, що на заводі Азот у Сєвєродонецьку нібито заблоковані сотні українських військовослужбовців. Він назвав це чистої води фейком російських пропагандистів.

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