У Рубіжному ЗСУ "накрили" пункт чеченців, а на Сєвєродонецьк очікують важливі 2-3 дні - Гайдай

Окупанти у захопленому Сватовому пограбували завод, а обладнання та зерно вивезли до Росії - Гайдай / Фото t.me/serhiy_hayday

Збройні сили України знищили у Рубіжному командний пункт чеченців, кількість загиблих уточнюється. Окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєвєродонецьку. Ситуація в місті наступні два-три дні буде показовою. Про це розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своїй військовому зведенні на ранок неділі, 12 червня, він розповів про те, що українським військам у Рубіжному вдалося накрити командний пункт чеченців. Кількість загиблих встановлюється.

читайте також"Попереду - важкі бої": експерт пояснив, чи стане завод Азот у Сєвєродонецьку другою АзовсталлюТакож Гайдай сказав, що російська окупаційна армія знищила 2 з 3 мостів, які ведуть до Сєвєродонецька. За словами військового чиновника, наступні два-три дні будуть показовими.

Крім того, за словами Гайдая, в захопленому Сватовому окупанти влаштували грабіж заводу. Обладнання вивозять на територію Росії. Вкрадено все зерно аграрного району.

Ситуація у Сєвєродонецьку

Голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк 11 червня заявив, що у Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої і постійні бомбардування.

За його словами, третину міста контролюють ЗСУ – побудовано лінію оборони. У прилеглих житлових кварталах йдуть бої, українські війська намагаються витіснити загарбників.

У місті немає води і світла вже близько двох місяців.

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай 11 червня казав, що армія України перемагає у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але ворог артилерією буквально розбирає місто. Українським військам доводиться займати нові позиції.

Згідно з даними зведення Генштабу на 6:00 12 червня окупанти РФ на Сєвєродонецькому напрямку ведуть штурмові дії у Сєвєродонецьку. Успіху досягти їм не вдається. Продовжують йти бої в районі Тошківки.

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