У Рівненській області чоловік по-звірячому зґвалтував 10-річну доньку співмешканки

Насильство / pixabay

Жителя Рівненської області засудили до довічного ув'язнення через знущання та насильство над маленькою дівчинкою.

Як повідомляє Офіс генпрокурора України, Верховний Суд України засудив до довічного ув'язнення жителя Рівненської області, який систематично ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки.

Чоловіка звинувачували в неодноразовому скоєнні злочинів проти статевої свободи відносно своєї 10-річної падчерки (ч.2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України).

Ґвалтував і знімав на відео

Прокурори довели, що з січня по травень 2020 року чоловік систематично ґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки і знімав це.

Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка мати дитини, про що відразу повідомила поліції.

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На суді чоловік визнав свою провину частково. Вироком колегії Здолбунівського районного суду у червні 2021 року його було засуджено до довічного позбавлення волі.

Засуджений та його адвокат оскаржили вирок в апеляційному та касаційному судах.

Верховний Суд скаргу не задовольнив і залишив засудженому покарання, встановлене судом першої інстанції.

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