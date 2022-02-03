У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати жінку в магазині: напад потрапив на відео

Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.
У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати продавщицю в магазині одягу.
На опублікованих в мережі кадрах видно, що якийсь час він спілкувався з жінкою, після чого напав на неї.
Чоловік намагався утримати продавщицю за ноги, проте їй вдалося вирватися, тоді він схопив її за светр і кудись потягнув.
Місцевий портал "Інформатор" повідомляє, що до поліції Кривого Рогу надійшла заява про спробу зґвалтування. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.
Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області в Кам'янському поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні дівчини.
28-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, відібрав у 20-річної дівчини мобільний телефон, після чого затягнув її в гараж, бив і зґвалтував. Підозрюваного затримали правоохоронці. Виявилося, що раніше він вже був судимий за аналогічні злочини.
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