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У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати жінку в магазині: напад потрапив на відео

3 лютого 2022, 14:32

Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

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У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати в магазині жінку / скріншот з відео

У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати продавщицю в магазині одягу.

На опублікованих в мережі кадрах видно, що якийсь час він спілкувався з жінкою, після чого напав на неї.

Чоловік намагався утримати продавщицю за ноги, проте їй вдалося вирватися, тоді він схопив її за светр і кудись потягнув.

Місцевий портал "Інформатор" повідомляє, що до поліції Кривого Рогу надійшла заява про спробу зґвалтування. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області в Кам'янському поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні дівчини.

28-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, відібрав у 20-річної дівчини мобільний телефон, після чого затягнув її в гараж, бив і зґвалтував. Підозрюваного затримали правоохоронці. Виявилося, що раніше він вже був судимий за аналогічні злочини.

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Автор: Сергій Кущ
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