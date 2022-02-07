У Кропивницькому тюремник жорстоко зґвалтував дівчаток і викинув у лісі

У ДБР зазначають, що у підозрюваного могло бути більше жертв.
У Кропивницькому сталося моторошне зґвалтування дівчаток-підлітків.
Як повідомляє ДБР, інспектор Кропивницької виправної колонії №6 зґвалтував двох неповнолітніх дівчаток.
У ніч на 26 липня 2021 року інспектор відпочивав з друзями своєї сестри. Після цього він зголосився підвезти додому 13-річну дівчинку.
По дорозі він заїхав у безлюдне місце, де зґвалтував дитину і викинув.
Через два дні за аналогічною схемою він згвалтував і іншу 15-річну дівчинку. Вона виявилася знайомв його сестри.
Що загрожує ґвалтівнику
Інспектору повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи (ч.3, ч. 4 ст. 152 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Не виключено, що у нього були й інші жертви, яких встановлює ДБР.
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