У Росії стверджують, що модернізували Су-34 під 'Кинджал'

Підтверждень застосування ракет за допомогою цих літаків наразі немає.

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Росія запускає по Україні "Кинджали" з МіГ-31К / Колаж Главреда. Фото: vitalykuzmin.net, Defense Express

Російські ЗМІ стверджують з посиланням на анонімні "джерела" в Міноборони Шойгу, що ВПК РФ модернізував винищувачі-бомбардувальники Су-34 під гіперзвукові ракети "Кинджал". Реальних підтверджень застосування ракет агресора з такої авіації наразі немає.

Пропагандистське агенство "ТАСС" повідомляє про нібито перше застосування Су-34 "Кинджалів" по Україні.

"Літак Су-34 застосував гіперзвукову ракету "Кинджал" у ході "СВО" (так росіяни називають війну проти України - Главред)", - йдеться в повідомленні. відео дня

Завдання нібито виконане "успішно", а екіпаж "було представлено до держнагород".

Слід зазначити, що підтверджень такого застосування російських ракет, крім заяв пропагандистів, наразі немає.

Росія застосовує проти України "Кинджали"

Росія неодноразово атакувала Україну гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Щоправда, з травня 2023 року їй це вдається все важче, оскільки у ЗСУ з'явилися необхідні засоби ураження таких цілей - ППО Patriot.

Носієм "Кинджалів" є МіГ-31К. Саме з вильотом цієї авіації пов'язано багато повітряних тривог в Україні.

Останнім часом почастішали удари невідомих БПЛА по аеродромах дальньої авіації росіян на території самої Росії.

Проте, згідно з даними Інституту вивчення війни, восени РФ може використовувати для ударів по Україні нову тактику. Вона передбачає використання меншої кількості ракет і більшого - ударних дронів.

Х-47м2 "Кинджал " - характеристики

Це російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс було прийнято на озброєння, і з 1 грудня 2017 він став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракета, ймовірно, створена на основі 9к720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки, попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, вказана система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні крилатою гіперзвуковою ракетою.

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